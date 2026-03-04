Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Mika Salminen toivoo lisäpanostuksia terveydenhuoltoon, jotta Suomi olisi paremmin varautunut tuleviin pandemioihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtajan Mika Salmisen mielestä terveydenhuoltojärjestelmän rahoitusta tulisi lisätä nykyisestä, jotta Suomi olisi paremmin varautunut tuleviin pandemioihin.

– Esimerkiksi Puolustusvoimat on koko ajan olemassa sitä varten, ettei sitä koskaan tarvitsisi käyttää. Terveydenhuoltojärjestelmä puolestaan toimii lähes sataprosenttisesti koko ajan. Siellä saisi kyllä olla jonkin verran sitä löysää, jota voitaisiin sitten käyttää tehokkaasti siinä vaiheessa, kun on kriisi, Salminen sanoo MTV Uutisille.

Suomen terveydenhuoltojärjestelmän rahoitus kanavoituu muun muassa hyvinvointialueiden rahoituksen kautta. Hyvinvointialueiden rahoitus tänä vuonna 2026 on yhteensä noin 27,1 miljardia euroa, mikä on noin 890 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna.

Salminen väläyttää 5-10 prosentin lisäpanostuksia.

– Jos päätetään, että halutaan oikeasti varautua, niin se kyllä auttaisi paljon. Tällä hetkellä se ei valitettavasti näytä kovin mahdolliselta, mutta tämä on keskustelu, jota kyllä sietäisi käydä.