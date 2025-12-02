Zelenskyi sanoo olevansa valmis tapaamaan Trumpin.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan mahdollisuudet sodan päättämiseen ovat tällä hetkellä paremmat kuin koskaan aiemmin.

Zelenskyi sanoo olevansa optimistinen rauhan saamisen suhteen, mutta varoittaa, etteivät ratkaisut ole helppoja.

Hän painottaa uutistoimisto Reutersin mukaan, että Ukrainan selän takana ei saa käydä pelejä ja että Venäjän jäädytetyt varat olisi pitänyt käyttää Ukrainan puolustukseen ja jälleenrakentamiseen jo kauan sitten.

Odottaa viestiä Moskovan neuvotteluista

Zelenskyi kertoo odottavansa viestiä Yhdysvaltain neuvottelutiimiltä heti, kun se on tavannut Venäjän edustajat.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner ja Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoffin ovat tiettävästi tavanneet Venäjän presidentin neljän jälkeen iltapäivällä Suomen aikaa.