Video näyttää kerrostalon mustaksi palaneen seinän.
Vantaan Pähkinärinteessä tapahtui aamuyöllä vakava rakennuspalo, jonka seurauksena viisi ihmistä kuoli. Viranomaiset epäilevät paloa tahallaan syytetyksi.
Kerrostalolla on parveillut poliiseja koko aamupäivän. Alue on myös eristetty ja poliisi on pyytänyt asukkaita välttämänään alueella liikkumista.
MTV Uutisten toimittaja Jere Silfsten kävi palaneen kerrostalon takapihalla. Palo näyttäisi saaneen alkunsa toisen kerroksen asunnosta.
– Talon seinä on kyllä pahaan kuntoon mennyt. On ollut tosi raju palo, Silfsten kuvailee.
Katso MTV:n reportaasi paikalta ja yläpuolelta löytyvältä videolta.
Poliisi järjestää asiasta tiedotustilaisuuden tänään kello 12.30. MTV Uutiset näyttää tilaisuuden suorana ja seuraa Pähkinärinteen tapahtumia koko päivän.