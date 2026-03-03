Tuhoisaa tulipaloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Poliisi kertoo lisää tulipalosta kello 12.30 alkavassa tiedotustilaisuudessa. Lähetys aiheesta aikaa kello 12.
Viisi ihmistä on kuollut Vantaan Pähkinärinteen tulipalossa. Itä-Uudenmaan poliisilaitos pitää asiasta tiedotustilaisuuden, joka alkaa kello 12.30.
MTV Uutiset näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä ja seuraa sitä myös tässä artikkelissa.
STT uutisoi aiemmin tänään, että tulipalossa olisi kuollut STT:n tietojen mukaan Vantaan Pähkinärinteen tulipalossa on kuollut kolme lasta sekä äiti ja isä. Tiedot ovat peräisin kahdesta erillisestä somalilähteestä, joita STT on haastatellut palopaikan lähellä.
Vantaan apulaiskaupunginjohtajan Tero Anttilan mukaan palossa kuoli yksi päiväkoti-ikäinen ja yksi kouluikäinen lapsi. Anttilan mukaan 57 ihmistä evakuoitiin palon vuoksi.
Poliisi epäilee tulipaloa tahallaan sytytetyksi. Yksi ihminen on otettu kiinni rikoksesta epäiltynä.
Pelastuslaitos sai keskisuuresta rakennuspalosta hälytyksen hieman kello puoli kuuden jälkeen tiistaiaamuna.
