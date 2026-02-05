Ukrainan, Yhdysvaltain ja Venäjän väliset neuvottelut jatkuvat seuraavien viikkojen aikana, kertoo Ukrainan pääneuvottelija Rustem Umjerov.
Keskiviikkona alkanut rauhanneuvottelukierros jatkui tänään Abu Dhabissa.
Maiden edustustot sopivat Rustem Umjerovin mukaan raportoivansa neuvotteluiden edistymisestä hallinnoilleen sekä jatkavansa kolmenvälisiä neuvotteluja tulevien viikkojen aikana.
Tässä kuussa tulee kuluneeksi neljä vuotta siitä, kun Venäjä käynnisti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa.
Venäjä on myös jatkanut iskujaan Ukrainan energiainfrastruktuuriin neuvotteluista sekä kovista talvipakkasista huolimatta.