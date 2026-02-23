Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi esitti tiukan näkemyksen maailman turvallisuustilanteesta BBC:n haastattelussa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo BBC:lle antamassaan haastattelussa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on jo aloittanut kolmannen maailmansodan.

Zelenskyin mukaan kysymys on nyt siitä, kuinka paljon alueita Putin saa vallattua ja kuinka hänet saadaan sotilaallisella ja taloudellisella paineella pysäytettyä.

– Venäjä haluaa pakottaa maailmalle erilaisen elämäntavan ja muuttaa sen elämän, jonka ihmiset ovat valinneet itselleen, Zelenskyi kuvaili sunnuntaina julkaistussa haastattelussa.

Zelenskyi vastustaa jyrkästi tulitaukoon suostumista Venäjän ehdoilla eli niin, että Ukraina joutuisi vetäytymään itselleen strategisesti tärkeiltä alueilta.

Zelenskyin mukaan tämä paitsi heikentäisi Ukrainan asemaa, merkitsisi satojentuhansien ukrainalaisten hylkäämistä sekä yhteiskunnan jakautumista.

Zelenskyi uskoo lisäksi, että alueluovutukset pitäisivät Putinin tyytyväisenä vain pari vuotta.

– Minne hän menisi seuraavaksi? Emme tiedä, mutta on fakta, että hän jatkaisi [sotaa], Zelenskyi sanoi.

– Uskon, että Putinin pysäyttäminen tänään ja hänen estämisensä miehittämästä Ukrainaa on voitto koko maailmalle. Koska Putin ei pysähdy Ukrainaan, Zelenskyi totesi haastattelussa.