EU:n suunnitelmat Ukrainalle räätälöitävästä sotakorvauslainasta kokivat takaiskun.
Euroopan keskuspankki EKP kieltäytyy takaamasta 140 miljardin euron lainaa Ukrainalle, uutisoi brittiläinen Financial Times.
Tämä vaikeuttaa lehden mukaan EU:n suunnitelmia räätälöidä sotakorvauslaina Ukrainalle. Kyse on lainasta, joka rahoitettaisiin Venäjältä jäädytettyjen varojen käteistuotoilla ja jonka Ukraina maksaisi EU:lle takaisin vain siinä tapauksessa, että Venäjä maksaa maalle sotakorvauksia.
Financial Timesin mukaan EKP:tä kysyttiin viime käden lainantakaajaksi Euroclear-rahoituslaitokselle, jossa Belgia hallinnoi valtaosaa jäädytetyistä varoista. EKP:stä todettiin Euroopan komissiolle, että järjestely on mahdoton.
Belgia on asettunut poikkiteloin varojen käytössä, sillä se on pelännyt itselleen lankeavia seurauksia. Maa on pelännyt muun muassa Venäjän mahdollisia oikeustoimia ja vastatoimia, jotka voisivat olla Belgialle hintavia.
Lue myös: Pääministeri Orpo: Suomi ei ole valmis antamaan Ukrainalle turvatakuita
Ukrainan budjetin ennakoidaan ehtyvän ensi kevääseen mennessä. Siksi rahoitusmallin löytämisellä on kiire, ja EU-maiden pitäisikin sopia asiasta joulukuun huippukokouksessa Brysselissä.