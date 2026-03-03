Sisäratojen MM-kisojen viisiottelun hallitseva maailmanmestaria Saga Vannista ei nähdä maaliskuun lopulla järjestettävissä MM-hallikisoista.

Suomen Urheiluliitto tiedotti asiasta tiistaina.

– Koko kautta ajatellen katson parhaaksi jättää MM-hallit väliin, ja kääntää katseen pienen aikalisän myötä kohti kesän kilpailuja, Vanninen perustelee tiedotteessa.

Samaan aikaan SUL tiedotti myös kahdesta lisäyksestä MM-joukkueeseen. Torunin MM-kisoihin matkustavat pikajuoksija Lotta Kemppinen ja pika-aituri Reetta Hurske.

Hurskeen ja Kemppisen lisäksi MM-joukkueeseen on jo aiemmin nimetty Elmo Lakka ja Mette Baas.

MM-hallikisat kisataan Torunissa 20.-22. maaliskuuta.

– Suomen joukkueen viimeiset valinnat MM-halleihin tehdään ensi viikolla 9. ja 12. maaliskuuta. Näistä 12. päivän valinta tehdään tuloksenteon aikaikkunan sulkeuduttua ja listojen päivityttyä. Odotan, että joukkueeseen nimetään ensi viikolla vielä 3-5 urheilijaa lisää, SUL:n huippu-urheilujohtaja Tuomo Salonen sanoo.