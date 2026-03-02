Häkkänen uskoo, että iskuilla Iraniin on Euroopan näkökulmasta myös myönteisiä vaikutuksia.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo, että Yhdysvaltojen ja Israelin viikonloppuisilla iskuilla Iraniin on vaikutus myös Euroopan turvallisuuteen. Välittömiä vaikutuksia Suomen turvallisuudelle hän ei kuitenkaan näe.

Häkkäsen mukaan tilanteen heijastevaikutuksia ja niiden suuruutta on toistaiseksi hankala arvioida.

Hän arvioi kuitenkin, että iskuilla Iraniin on Euroopan näkökulmasta myös positiivisia vaikutuksia.

Häkkäsen mukaan maa on tukenut Venäjää sen hyökkäyssodassa Ukrainaan, ja nyt tämä tuki enemmän tai vähemmän halvaantuu.

Puolustusministeri näkee myös hyvänä asiana sen, jos Iran ei pysty kehittämään kaukovaikutteisia ohjusjärjestelmiä tai ydinasejärjestelmiä.