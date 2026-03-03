Naapurit ovat järkyttyneitä Vantaan Pähkinärinteen viisi kuolonuhria vaatineesta tulipalosta. Aamuyöstä syttyneessä palossa kuoli viisi ihmistä, tiettävästi saman perheen jäseniä.

Pähkinärinteen tuhoisaa tulipaloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Poliisi on ottanut kiinni yhden henkilön rikoksesta epäiltynä.

Vantaan Pähkinänrinteen palopaikalle kerääntyi heti aamusta paikalle lukuisia naapureita katsomaan tilannetta. Moni kertoo tunteneensa kuolleet henkilöt.

Pelastuslaitos ja poliisi saivat tiedon palosta noin kello 5.30 aamusta, mutta vielä kello 10 aikaan paikalla oli runsaasti poliiseja tutkimassa palopaikkaa. Vielä aamupäivällä kerrostalon asukkaita evakuoitiin asunnoistaan pois.

Poliisi ei ole vielä kertonut, mistä asunnosta palo sai alkunsa ja kuinka moni kuolleista oli samassa asunnossa.

Naapureiden mukaan kerrostalon yläkerroksissa asuu monilapsinen somaliperhe, ja ulospäin näkyvien savuvahinkojen perusteella tämän perheen asunto olisi yksi, joka paloi pahoin.

MTV Uutisille kerrotaan, että tulipalossa olisivat kuolleet perheen äiti, isä ja kolme lasta. Myös STT on saanut samanlaisen tiedon kahdesta erillisestä somalilähteestä.

Poliisi ei kuitenkaan ole kertonut, ovatko kaikki kuolleet samasta perheestä.

Kerrostalon pihalle oli aamupäivällä kerääntynyt myös runsaasti somaliyhteisön väkeä, ja heistä useat kertoivat MTV Uutisille saaneensa tiedon monilapsisen somaliperheen kuolemasta. Somaliyhteisöön kuuluvat ihmiset kertovat olevansa valtavan järkyttyneitä tapahtuneen vuoksi. Heidän mukaansa somaliperheeseen kuuluu useita lapsia, joista pienin, vasta äskettäin syntynyt vauva, onnistuttiin pelastamaan tulipalosta.

Poliisi pitää tiedotustilaisuuden Vantaan tuhoisasta tulipalosta kello 12.30. MTV Uutiset Live näyttää sen suorana. Lähetys alkaa MTV:n rikostoimituksen päällikön Tiia Palménin kanssa jo kello 12.

Lieskat ikkunoissa

Talossa asuva Aki kertoo MTV uutisille, että näki tulilieskat ikkunastaan aamuyöstä.

– Savua täynnä oli. Olin toisella puolella taloa. Parin kolmen metrin lieskat löivät ikkunasta ulos. Jäin asuntooni, ettei häkää muodostu. Tuuletin asuntoa parvekkeella, Aki kertoo.

Akin mukaan asukkaita neuvottiin pysymään asunnoissa. Evakuointia suoritettiin vielä aamulla kello 9-10 aikaan.

Rauhallinen alue

Pähkinärinteessä asuva MTV Uutisten lukija kertoo olleensa vielä hereillä, kun vastapäätä olevassa kerrostalossa syttyi tulipalo.

– Satuttiin olemaan hereillä koko perhe vielä noin 5.20. En katsonut ulos, mutta pelastusajoneuvojen sinisiä valoja näkyi vain koko ajan lisää ja lisää.

Lukija kertoo, että Pähkinärinne on alueena rauhallinen ja luonnonläheinen.

Alueella asuu hänen mukaansa paljon lapsiperheitä ja muutenkin monimuotoisesti erilaisia ihmisiä. Vastaavanlaisia tulipaloja tai muitakaan onnettomuuksia ei hänen mukaansa ole alueella ollut.

Naapuritalon asukas kertoo MTV Uutisille paikan päällä, että kyseinen kerrostalo on kaupungin vuokratalo.

Hän näki aamuyöllä puoli kuuden aikaan vilkut. Kun poliisin tiedote ja epäilty tuhopoltto tuli julki, niin hän sanoi miehelleen, että haluaa muuttaa naapurustosta pois.