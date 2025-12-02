Petteri Orpo kommentoi Suomen näkymistä USA:n Ukrainan-rauhansuunnitelmassa.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, ettei hän tiedä, miksi Suomi oli mainittu Yhdysvaltojen Ukrainan-rauhansuunnitelmassa turvatakuiden yhteydessä.
Orpo sanoo, että Suomi ei ole valmis antamaan Ukrainalle turvatakuita, mutta voi auttaa turvallisuusjärjestelyissä. Hän painottaa, että ero näiden välillä on suuri.
Pääministeri kommentoi asiaa toimittajille Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin Suomen-vierailun yhteydessä.
