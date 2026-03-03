Poliisi pyytää apua onnettomuuspaikalta paenneen kuljettajan löytämiseksi.
Jalankulkija joutui henkilöauton yliajamaksi Oulun keskustassa helmikuun puolivälissä, tiedottaa poliisi. Törmäys tapahtui Hallituskadun ja Aleksanterinkadun risteyksessä 18. helmikuuta.
Yliajaja ei jäänyt onnettomuuspaikalle, vaan pakeni paikalta.
Poliisin mukaan jalankulkijaan osunut auto oli musta E-sarjan Mercedes Benz.
Onnettomuuden jälkeen mersua lähti seuraamaan punainen Nissan Qashqai, jonka kuljettajaa pyydetään ottamaan yhteyttä poliisiin.
Poliisi pyytää myös muita havaintoja tapahtumista. Kaikki vinkit pyydetään ilmoittamaan Oulun poliisilaitokselle sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi, puhelimitse numeroon 0295 416 194 tai WhatsApp-viestillä numeroon 050 305 0132.