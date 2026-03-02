Presidentti Alexander Stubb isännöi Helsingissä järjestettävää JEF-maiden huippukokousta kuun lopulla.
JEF-maiden huippukokous järjestetään Helsingissä 26. maaliskuuta, kertoo Tasavallan presidentin kanslia.
Kokouksessa keskustellaan muun muassa maiden tuesta Ukrainalle ja Euroopan turvallisuustilanteesta.
JEF eli Joint Expeditionary Force on Ison-Britannian johtama monenvälinen puolustusyhteistyökehys, jossa on mukana Ison-Britannian ja Suomen lisäksi Alankomaat, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Tanska ja Viro.
Tavoitteena on kehittää osallistujamaiden sotilaallisia valmiuksia yhteisillä harjoituksilla, ennaltaehkäistä erilaisia kriisejä sekä tarvittaessa toimia yhdessä kriisitilanteissa.
JEF-yhteistyön pääasiallinen toimintaympäristö on Pohjois-Eurooppa ja Itämeren alue.
Edellinen JEF-maiden päämieskokous järjestettiin toukokuussa 2025 Norjassa.