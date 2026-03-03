Helsingin Lauttasaaressa sijaitseva pyöräliike tuhoutui tulipalossa tiistain vastaisena yönä.
Helsingissä paloi yöllä Lauttasaaren Pajalahdentiellä pyöräliike Ibike.
Keskuspelastusaseman tilannekeskuksesta kerrotaan MTV Uutisille, että pelastuslaitos oli saanut hälytyksen yhden jälkeen yöllä.
Vielä aamullakin palopaikalla suoritetaan jälkiraivauksia.
– Sen verran iso tulipalo oli, kerrotaan tilannekeskuksesta.
Aamun valkenemisen myötä paljastui karu näky. Pyöräliike sijaitsi kerrostalon kivijalassa. Talon seinä on laajasti mustunut ja varsinkin alakerroksien asunnot ovat vahingoittuneet.
Poliisi on tapaukseen liittyen ottanut yhden nuoren henkilön kiinni, jota epäillään tuhopoltosta.
– Rajusti oli lähtenyt, kuvaillaan palon syttymistapaa tilannekeskuksesta.
Poliisi kertoo, että kukaan ei kuollut tulipalossa.
Päivitys kello 9.19: Lisätty tieto, ettei tulipalossa koitunut henkilövahinkoja.