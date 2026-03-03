Uhri kuoli, kun häntä ammuttiin pistoolilla päähän. Syytetyn mukaan uhri oli saapunut seurueineen syytetyn asunnolle ja ampunut häntä haulikolla jalkaan.
Syyttäjä vaatii 59-vuotiaalle miehelle ehdotonta vankeustuomiota taposta Helsingin Pikku Huopalahdessa viime lokakuussa.
Syytetyn asunnolla tapahtuneessa ampumisessa kuoli viisikymppinen mies. Syyttäjän mukaan syytetty ampui uhria pistoolilla kerran päähän ja kerran olkavarteen.
Tapauksen käsittely alkoi tiistaina Helsingin käräjäoikeudessa.
Hätäkeskus sai ilmoituksen ampumisesta hieman puolenyön jälkeen 15. lokakuuta. Poliisi saapui paikalle ja löysi asunnosta vainajan.
59-vuotiasta miestä syytetään tapon lisäksi ampuma-aserikoksesta, vaarallisen esineen hallussapidosta, huumausainerikoksesta ja toiseen asianomistajaan kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta.
Mies on ollut vangittuna lokakuusta lähtien.
Sanoo olleensa sokkitilassa
Syytetty kiistää syyllistyneensä tappoon.
Syytetyn kirjallisessa ennakkovastauksessa sanotaan, että uhri ja tämän seurassa useita muita henkilöitä oli saapunut syytetyn asunnolle.
Vastauksen mukaan uhrilla oli ollut mukanaan ladattu haulikko, jolla hän oli uhannut syytettyä ja ampunut syytettyä jalkaan aiheuttaen syytetylle vakavat vammat.
Tämän jälkeen syytetty oli kertomansa mukaan sokkitilassa laukaissut aseensa häneen ammutun laukauksen suuntaan tähtäämättä ja kohdistamatta laukausta mihinkään.
Syytetty kiistää, että hänen tarkoituksenaan olisi ollut aiheuttaa uhrin kuolemaa. Mies sanoo toimineensa hätävarjelutilanteessa.
Mies kiistää myös laittoman uhkauksen mutta myöntää muut syytteet.
Neljälle päätös syyttämättä jättämisestä
Tapauksen tutkinnassa oli aluksi vangittuna myös parikymppinen nainen, mutta hänet vapautettiin pian ilman rikosepäilyä.
Lisäksi esitutkinnan aikana neljää ihmistä epäiltiin törkeästä kotirauhan rikkomisesta, mutta heidän osaltaan syyttäjät päättivät olla nostamatta syytteitä.
Ilta-Sanomien mukaan syytetty on aiemmin saanut kolmen vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottoman vankeustuomion törkeästä huumausainerikoksesta ja ampuma-aserikoksesta.