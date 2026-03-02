Presidentti Alexander Stubb lähtee keskiviikkona nelipäiväiselle valtiovierailulle Intiaan.
Alexander Stubb tapaa Intian vierailullaan New Delhissä keskiviikkona presidentti Droupadi Murmun, pääministeri Narendra Modin, ulkoministeri Subrahmanyam Jaishankarin sekä muuta valtiojohtoa, kerrotaan Tasavallan presidentin kanslian tiedotteessa.
Keskusteluissa ovat esillä muun muassa kansainvälisen politiikan murros ja monenkeskinen yhteistyö, Suomen ja Intian kahdenväliset suhteet, Aasian alueelliset kysymykset sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.
Torstaina Stubb osallistuu päävieraana geopolitiikkaan ja -talouteen keskittyvään Raisina Dialogue -konferenssiin. Stubb pitää konferenssin avauspuheen ja osallistuu seuraavana päivänä paneelikeskusteluun.
Vierailun aikana presidentti laskee lisäksi seppeleen Mahatma Gandhin muistomerkille.
Viikonloppuna Mumbaihin
Presidentin ohjelma jatkuu loppuviikolla Mumbaissa.
Lauantaiaamuna presidentti vierailee Mumbain yliopistossa, jossa hän tapaa opiskelijoita ja pitää puheen monenkeskisestä yhteistyöstä pirstaloitumisen aikakaudella.