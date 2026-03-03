Vantaalla Pähkinänrinteessä sattui aamuyöstä vakava rakennuspalo.

Poliisi kertoo, että tulipalossa kuoli viisi ihmistä.

Paloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Poliisi on ottanut kiinni yhden henkilön rikoksesta epäiltynä.

Poliisi ei kertonut MTV Uutisille heti lisätietoja tapahtuneesta.

Kuva tulipalopaikasta Vantaan Pähkinänrinteessä.Lukijan kuva

Noin aamuviideltä Pähkinänrinteentiellä syttynyt tulipalo on saatu sammutettua, mutta pelastustoimet ovat edelleen kesken. Kohteessa on useita pelastuslaitoksen ja ensihoidon yksiköitä sekä poliisipartioita.

Alue on myös eristetty ja poliisi pyytää asukkaita välttämään alueella liikkumista. Tilanteesta ei aiheudu vaaraa ulkopuolisille.

Poliisi järjestää asiasta tiedotustilaisuuden tänään kello 12.30.

Asukkaita evakuoidaan

MTV Uutisten toimittaja Rebekka Härkönen kertoo paikan päältä hieman ennen kello kymmentä, että asukkaita evakuoidaan parhaillaan rakennuksesta.

– Täältä tulee ulos hämmentyneen näköisiä asukkaita kassien kanssa. Poliisi ottaa heitä autojensa kyytiin ja ottaa heiltä lausuntoja.

Paikalla on yhä runsaasti poliiseja sekä virkapuvuissaan että valkoisissa haalareissa.

Naapuritalon asukas kertoi MTV Uutisille, että kyseinen palotalo on kaupungin vuokratalo. Hän kertoo järkyttyneensä tapahtuneesta niin, että harkitsee muuttoa pois.

Otkes selvittää asiaa

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) sanoi kello yhdeksältä aamulla saaneensa päivystysilmoituksen Pähkinärinteen palosta.

Otkesin viestintäpäällikkö Tiina Bieber kertoi STT:lle, että Otkes selvittää asiaa.

– Me selvitämme. Emme voi vielä tällä hetkellä sanoa sen enempää, Bieber sanoi.

Otkesin paikkatutkinta ei ollut vielä aamuyhdeksältä meneillään palopaikalla.

Tukea kriisipäivystyksestä

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystys tarjoaa tukea alueen asukkaille ja uhrien lähipiirissä oleville. Päivystyksen numero 09 4191 5800 palvelee jokaisena päivänä ympäri vuorokauden.

Muut voivat olla yhteydessä oman alueensa sosiaali- ja kriisipäivystykseen tai Mieli ry:n kriisipuhelimeen numerossa 09 2525 0111.

Punainen Risti tarjoaa nuoria ja perheitä järkyttävissä kriiseissä keskusteluapua SPR Nuorten Vantaa–Kerava-turvatalolla joko kasvokkain tai verkossa.

– Asia voi herättää paljon kysymyksiä myös lapsissa, ja lapset tarvitsevat tällaisessa tilanteessa läheisten aikuisten tukea ja läsnäoloa. Lasten ja nuorten kanssa on hyvä keskustella avoimesti lasten ikä huomioiden, sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö Henna Niskanen sanoo hyvinvointialueen tiedotteessa.

– Parhaiten vanhemmat voivat luoda turvallista ilmapiiriä pitämällä kiinni arjen rutiineista, Niskanen jatkaa.