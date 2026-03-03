Frida Karlssonin toiminta olympialaisiin valmistavalla harjoitusleirillä tuli shokkina Johannes Hösflot Kläbolle.

Karlsson valmistautui olympialaisiin Italian Lavazessa lähellä olympianäyttämöä Val di Fiemmeä. Sattumalta myös Norjan Emil Iversen ja Johannes Hösflot Kläbo valmistautuivat olympiakoitokseensa samoissa maisemissa.

Karlsson kertoi asiasta hiljattain SVT:n Skavlan & Sverige -ohjelmassa. Ruotsalaistähden mukaan norjalaiskaksikko hämmästyi suuresti, kun Karlsson kertoi heille nauttivansa harjoituspäivän jälkeen viiniä ruoan kanssa.

– He järkyttyivät, eivätkä uskoneet sitä todeksi. He luultavasti menivät kotiin ja söivät parsakaalia ja joivat kombuchaa, Karlsson sanoi.

– Ehkä se oli uutta heille. He eivät uskoneet, että olin tosissani. Jouduin tavallaan lähettämään kuvan heille viinistäni ja ruoastani, Karlsson täsmensi Expressenille.

Expressen tavoitti myös Kläbon kommentoimaan tapahtumia.