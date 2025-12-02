Ukraina kiistää Venäjän väitteet tilanteesta Pokrovskissa.
Ukrainan asevoimat kiistää, että Venäjä olisi vallannut Ukrainan itäosassa sijaitsevan Pokrovskin kaupungin. Ukrainan itärintaman sotilasjohto kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että kaupunkitaistelut Pokrovskissa jatkuvat.
Ukrainan sotilasjohdon mukaan kaupungin keskustaan tunkeutuneet venäläisjoukot on saatu karkotettua.
Venäjä väitti aikaisemmin vallanneensa kaupungin. Donetskin alueella sijaitseva kaupunki on ollut venäläisjoukkojen hyökkäyksen kohteena jo yli vuoden.
Ukraina lähetti marraskuussa muun muassa erikoisjoukkoja puolustamaan kaupunkia.