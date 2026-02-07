Tapaaminen järjestettäisiin todennäköisesti Miamissa.

Yhdysvallat on kutsunut sekä Ukrainan että Venäjän Yhdysvalloissa ensi viikolla pidettäviin neuvotteluihin, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

– Yhdysvallat on ensi kertaa esittänyt, että kaksi neuvottelijatiimiä, Ukrainan ja Venäjän, tapaisivat Yhdysvalloissa, todennäköisesti Miamissa, viikon päästä, Zelenskyi sanoi toimittajille AFP:n mukaan kommenteissa, jotka julkaistiin lauantaina.

Ukrainan presidentin mukaan Yhdysvallat pyrkii saamaan sopimuksen aikaiseksi osapuolten välille ja sodan loppumaan kesäkuuhun mennessä.

Zelenskyi korosti sitä, ettei Ukraina suvaitse Yhdysvaltojen ja Venäjän asiasta keskenään solmimia sopimuksia, jos ne on tehty Ukrainan selän takana.

Osapuolet ovat tähän asti käyneet kolmikantakeskusteluja Abu Dhabissa.

Donetsk ja Zaporizhzhjan ydinvoimala kipupisteinä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto on painostanut osapuolia sopuun tuodakseen päätökseen Venäjän laajan hyökkäyssodan Ukrainassa, mutta erityisesti itäisen Ukrainan Donetskin alueluovutuskysymykseen ei ole löytynyt kompromissia.