Jääkiekon SM-liigan runkosarjaa on pelaamatta kaksi viikkoa. Taistelu viimeisistä pudotuspelipaikoista on muotoutumassa kolmen kaupaksi. Isojen kaupunkien HIFK ja TPS vääntävät aurinkotonteista yhdessä piskuisen HPK:n kanssa.
Alakerrassa on luvassa raakaa vääntöä pudotuspelipaikoista, kun mukaan mahtuu 12 joukkuetta. Kysymys kuuluu: kuka kolmesta jää pihalle?
Loppusuoralle käännyttäessä tilanne on seuraava:
Pistetilanne:
11. HIFK, 70p, 7 ottelua jäljellä
12. HPK, 67p, 6 ottelua jäljellä
--------------------------------------------
13. TPS, 67p, 6 ottelua jäljellä
Sijalla 10 Pelicans on karannut HIFK:sta jo seitsemän pisteen päähän. TPS:n takana Jukurit on viiden ja Kärpät seitsemän pisteen päässä. Mikkelissä ja Oulussa pudotuspelimahdollisuudet ovat käytännössä olemattomat.
On paikallaan linjata, että HIFK, TPS ja HPK ratkovat kaksi viimeistä pudotuspelipaikkaa. Joukkueiden nykyvirettä katsellessa ei suuria eroja ole tarjolla. 10 ottelun kuntopuntarilla HPK on yhdeksäntenä, HIFK sijalla 12 ja TPS 13. Mistään varsinaisesta kevätkiimasta ei kolmikon kohdalla voida puhua.
10 edellistä ottelua:
HIFK: 4 voittoa, 12 pistettä
HPK: 5 voittoa, 14 pistettä
TPS: 3 voittoa, 10 pistettä
Triolla ei ole enää keskinäisiä "kuuden pisteen otteluita". HIFK:lla on "ässänsä hihassa", sillä se pelaa vielä seitsemän ottelua. Helsinkiläisille on siis tarjolla vielä 21 sarjapistettä, kun kuudesti pelaaville TPS:lle ja HPK:lle vain 18. Rästipelinsä voittamalla HIFK:lla on siis jo kuuden pisteen kaula Hämeentien kaksikkoon.
Huomionarvoista on, että TPS pääsee pelaamaan kuudesta viimeisestä ottelustaan peräti viisi kotikentällään. Se pelaa otteluista puolet selkeästi itseään ennakkoon kovempaa vastustajaa (Lukko, Ilves, KooKoo) vastaan. Paljon ratkeaa etenkin back-to-back-matseissa alavireisen Ässät-nipun kanssa.
TPS:n loppuohjelma:
Ke 4.3. TPS–Lukko
La 7.3. TPS–Ilves
Ke 11.3. TPS–Sport
Pe 13.3. Ässät–TPS
La 14.3. TPS–Ässät
Ti 17.3. TPS–KooKoo
HPK:n huipennus pitää sisällään tulevana viikonloppuna miteltävät Kärpät-tuplapelit. Oranssipaidat pääsevät hakemaan floppiseuralta pistepottia kahdessa peräkkäisessä kotiottelussa. Kalenterista löytyy myös kaksi Hämeen herruus -ottelua Pelicansia vastaan. Ennakkoon kovimmat paikat HPK:lla on Tapparaa ja Ilvestä vastaan.
HPK:n loppuohjelma:
Pe 6.3. HPK–Kärpät
La 7.3. HPK–Kärpät
Ti 10.3. Ilves–HPK
Pe 13.3. Pelicans–HPK
La 14.3. HPK–Pelicans
T1 17.3. HPK–Tappara
Rästipelillä loppukiihdytykseen lähtevällä HIFK:lla on tarjolla sama paketti kuin HPK:lla, eli tuplaottelut Kärppien kanssa. Punapaidat joutuvat tulemaan toimeen myös runkosarjan voitosta taistelevia SaiPaa ja KooKoota vastaan. Kahdesta Pelicans-ottelusta voidaan myös povata erittäin tiukkoja vääntöjä.
HIFK:n loppuohjelma:
Ke 4.3. HIFK–SaiPa
Pe 6.3. Pelicans–HIFK
La 7.3. KooKoo–HIFK
Ke 11.3. KalPa–HIFK
Pe 13.3. HIFK–Kärpät
La 14.3. Kärpät–HIFK
Ti 17.3. HIFK–Pelicans
Liigan runkosarjan viimeinen kierros pelataan tiistaina 17. maaliskuuta. Juuri nyt näyttää siltä, että perussarjan voittotaistelussa paalupaikalla oleva Tappara saa vielä haasteen KooKoolta ja mahdollisesti myös SaiPalta.
Tapparalla on 106 pistettä ja seitsemän ottelua pelaamatta. KooKoolla pisteitä on 105 ja otteluita vain kuusi. 103 pisteen SaiPalla matseja on vain viisi. Kaakon seurat tarvitsisivat runkosarjan voittoon siis Tapparan kompurointia.