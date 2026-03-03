Jääkiekon SM-liigan runkosarjaa on pelaamatta kaksi viikkoa. Taistelu viimeisistä pudotuspelipaikoista on muotoutumassa kolmen kaupaksi. Isojen kaupunkien HIFK ja TPS vääntävät aurinkotonteista yhdessä piskuisen HPK:n kanssa.

Alakerrassa on luvassa raakaa vääntöä pudotuspelipaikoista, kun mukaan mahtuu 12 joukkuetta. Kysymys kuuluu: kuka kolmesta jää pihalle?

Loppusuoralle käännyttäessä tilanne on seuraava:

Pistetilanne: 11. HIFK, 70p, 7 ottelua jäljellä

12. HPK, 67p, 6 ottelua jäljellä

--------------------------------------------

13. TPS, 67p, 6 ottelua jäljellä

Sijalla 10 Pelicans on karannut HIFK:sta jo seitsemän pisteen päähän. TPS:n takana Jukurit on viiden ja Kärpät seitsemän pisteen päässä. Mikkelissä ja Oulussa pudotuspelimahdollisuudet ovat käytännössä olemattomat.

On paikallaan linjata, että HIFK, TPS ja HPK ratkovat kaksi viimeistä pudotuspelipaikkaa. Joukkueiden nykyvirettä katsellessa ei suuria eroja ole tarjolla. 10 ottelun kuntopuntarilla HPK on yhdeksäntenä, HIFK sijalla 12 ja TPS 13. Mistään varsinaisesta kevätkiimasta ei kolmikon kohdalla voida puhua.

10 edellistä ottelua: HIFK: 4 voittoa, 12 pistettä

HPK: 5 voittoa, 14 pistettä

TPS: 3 voittoa, 10 pistettä

Triolla ei ole enää keskinäisiä "kuuden pisteen otteluita". HIFK:lla on "ässänsä hihassa", sillä se pelaa vielä seitsemän ottelua. Helsinkiläisille on siis tarjolla vielä 21 sarjapistettä, kun kuudesti pelaaville TPS:lle ja HPK:lle vain 18. Rästipelinsä voittamalla HIFK:lla on siis jo kuuden pisteen kaula Hämeentien kaksikkoon.

4:38 Katse kristallipalloon: SM-liigassa yksi mestarisuosikki ylitse muiden – ykköshaastajaksi kiilaa yllättäjä

Huomionarvoista on, että TPS pääsee pelaamaan kuudesta viimeisestä ottelustaan peräti viisi kotikentällään. Se pelaa otteluista puolet selkeästi itseään ennakkoon kovempaa vastustajaa (Lukko, Ilves, KooKoo) vastaan. Paljon ratkeaa etenkin back-to-back-matseissa alavireisen Ässät-nipun kanssa.

TPS:n loppuohjelma: Ke 4.3. TPS–Lukko

La 7.3. TPS–Ilves

Ke 11.3. TPS–Sport

Pe 13.3. Ässät–TPS

La 14.3. TPS–Ässät

Ti 17.3. TPS–KooKoo



HPK:n huipennus pitää sisällään tulevana viikonloppuna miteltävät Kärpät-tuplapelit. Oranssipaidat pääsevät hakemaan floppiseuralta pistepottia kahdessa peräkkäisessä kotiottelussa. Kalenterista löytyy myös kaksi Hämeen herruus -ottelua Pelicansia vastaan. Ennakkoon kovimmat paikat HPK:lla on Tapparaa ja Ilvestä vastaan.

HPK:n loppuohjelma: Pe 6.3. HPK–Kärpät

La 7.3. HPK–Kärpät

Ti 10.3. Ilves–HPK

Pe 13.3. Pelicans–HPK

La 14.3. HPK–Pelicans

T1 17.3. HPK–Tappara



Rästipelillä loppukiihdytykseen lähtevällä HIFK:lla on tarjolla sama paketti kuin HPK:lla, eli tuplaottelut Kärppien kanssa. Punapaidat joutuvat tulemaan toimeen myös runkosarjan voitosta taistelevia SaiPaa ja KooKoota vastaan. Kahdesta Pelicans-ottelusta voidaan myös povata erittäin tiukkoja vääntöjä.

HIFK:n loppuohjelma: Ke 4.3. HIFK–SaiPa

Pe 6.3. Pelicans–HIFK

La 7.3. KooKoo–HIFK

Ke 11.3. KalPa–HIFK

Pe 13.3. HIFK–Kärpät

La 14.3. Kärpät–HIFK

Ti 17.3. HIFK–Pelicans



Liigan runkosarjan viimeinen kierros pelataan tiistaina 17. maaliskuuta. Juuri nyt näyttää siltä, että perussarjan voittotaistelussa paalupaikalla oleva Tappara saa vielä haasteen KooKoolta ja mahdollisesti myös SaiPalta.

Tapparalla on 106 pistettä ja seitsemän ottelua pelaamatta. KooKoolla pisteitä on 105 ja otteluita vain kuusi. 103 pisteen SaiPalla matseja on vain viisi. Kaakon seurat tarvitsisivat runkosarjan voittoon siis Tapparan kompurointia.