Omistaja arvelee tulipalosta koituvan satojen tuhansien vahingot.
Helsingin Lauttasaaressa sijaitseva Ibike-pyöräliike tuhoutui tulipalossa varhain tiistaiyönä. Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta kello yhden jälkeen.
Liikkeen omistaja Jami Huuska oli paikalla nopeasti tulipalon syttymisen jälkeen.
– Pelkästään liiketilan irtaimiston osalta vahingot ovat satoja tuhansia euroja. Kiinteistölle vahingot varmaan vielä enemmän, Huuska arvioi MTV Uutisille.
Tulipalo tuhosi liiketilan täysin.
– Kyllä se on niin tuhoutunut kuin se tulipalossa vaan voi tuhoutua. Rikkalapiolla sai kerätä tavaraa lattialta.
Paloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Poliisi on ottanut kiinni yhden nuoren miehen epäiltynä törkeästä tuhotyöstä.
– Palon sytyttämistä poliisin kanssa ihmeteltiin. Mitään hankaluuksia ei ole asiakkaiden kanssa ollut, vaan kaikki ovat olleet erittäin tyytyväisiä.
Pyöräilyn kevätsesonki on alkamassa, ja omistajan mukaan tulipalo sattuikin ”pahimpaan mahdolliseen aikaan”.
– Pyrimme jatkamaan toimintaamme mahdollisimman nopeasti. Tärkeintä on, ettei palosta aiheutunut henkilövahinkoja.
Huuska suunnittelee pop-up-tyyppisen liikkeen perustamista ennen kuin uudet tilat löytyvät.