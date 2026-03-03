Omistaja arvelee tulipalosta koituvan satojen tuhansien vahingot.

Helsingin Lauttasaaressa sijaitseva Ibike-pyöräliike tuhoutui tulipalossa varhain tiistaiyönä. Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta kello yhden jälkeen.

Liikkeen omistaja Jami Huuska oli paikalla nopeasti tulipalon syttymisen jälkeen.

– Pelkästään liiketilan irtaimiston osalta vahingot ovat satoja tuhansia euroja. Kiinteistölle vahingot varmaan vielä enemmän, Huuska arvioi MTV Uutisille.

Tulipalo tuhosi liiketilan täysin.

– Kyllä se on niin tuhoutunut kuin se tulipalossa vaan voi tuhoutua. Rikkalapiolla sai kerätä tavaraa lattialta.

Paloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Poliisi on ottanut kiinni yhden nuoren miehen epäiltynä törkeästä tuhotyöstä.

– Palon sytyttämistä poliisin kanssa ihmeteltiin. Mitään hankaluuksia ei ole asiakkaiden kanssa ollut, vaan kaikki ovat olleet erittäin tyytyväisiä.

Pyöräilyn kevätsesonki on alkamassa, ja omistajan mukaan tulipalo sattuikin ”pahimpaan mahdolliseen aikaan”.

– Pyrimme jatkamaan toimintaamme mahdollisimman nopeasti. Tärkeintä on, ettei palosta aiheutunut henkilövahinkoja.

Huuska suunnittelee pop-up-tyyppisen liikkeen perustamista ennen kuin uudet tilat löytyvät.

