Venäjän valtiollisen sijoitusrahaston johtajan Kirill Dmitrijevin mukaan tänään on tärkeä päivä koko maailmalle.
Tiistaina iltapäivällä Venäjän presidentti Vlamidir Putin keskustelee Donald Trumpin erityislähettilään Steve Witkoffin kanssa Moskovassa.
Ukrainalta salaa laaditun uuden rauhansuunnitelman takana ovat tiettävästi Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin keskustelut Venäjän lähettilään, maan valtiollisen sijoitusrahaston johtajan Kirill Dmitrijevin kanssa.
Trump-kuiskaajaksikin tituleeratun Dmitrijevin mukaan tänään on tärkeä päivä koko maailmalle, kirjoittaa uutistoimisto Tass.
– Tärkeä päivä maailmalle: tiimi, joka laati presidentti [Donald] Trumpin rauhansopimuksen Gazasta, saapuu Moskovaan edistämään Trumpin rauhanohjelmaa Ukrainassa, Dmitrijev kirjoitti viestipalvelu X:ssä.
Dmitrijevin ei voi sanoa olevan tyypillinen venäläisneuvottelija. Länsimaisen koulutuksen saaneella talousammattilaisella ei ole taustaa Venäjän turvallisuuspalveluissa. 50-vuotias Dmitrijev on lisäksi vuosikymmeniä nuorempi kuin useimmat Venäjän ulkopolitiikan eliitin jäsenet.