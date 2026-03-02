Väestönsuojista kaavaillaan Suomen seuraavaa vientihittiä.

Suomen huippuosaamiselle huoltovarmuudessa on kysyntää, kun kriisit lisääntyvät ympäri maailman. Nyt osaaminen kootaan yhteen, kun Elinkeinoelämän keskusliitto EK käynnistää uuden Resilience Center Finland -palvelun.

– Ukrainan sodan myötä Suomesta on tullut entistä seuratumpi suunnannäyttäjä huoltovarmuudessa. Samaan aikaan maailman maat – sekä valtiot että yritykset – kasvattavat panostuksiaan resilienssiin, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo tiedotteessa.

Maanantaina julkaistua hanketta tehdään yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen ja keskeisten ministeriöiden kanssa, ja mukana on useita eri alojen yrityksiä.

Väestönsuojien luvattu maa

Yksi hankkeen yrityksistä on väestönsuojaratkaisuja valmistava Temet Group.

Viiden jälkeen -ohjelmassa vierailleen toimitusjohtaja Juha Simolan mukaan väestönsuoja-alalla puhutaan nykyisellään kansainvälisesti muutaman kymmenen miljoonan liikevaihdosta.

Kasvua alalle on näköpiirissä maailman kriisien pahentuessa. Hänen mukaansa Suomi on "ehdottomasti" maailman johtava osaaja väestönsuoja-alalla.