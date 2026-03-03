Suomi on THL:n mukaan ottanut opikseen nuoriin ja lapsiin kohdistuneista kireistä koronarajoitustoimista.
Koronapandemian vaikutus kokonaiskuolleisuuteen oli Suomessa koronapandemian aikana vähäinen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuoreen tutkimuksen perusteella.
Kokonaiskuolleisuus tarkoittaa, että tutkimuksessa on huomioitu muutkin kuin koronaviruksesta johtuvat kuolemat.
Vahvat rajoitustoimet suojasivat erityisesti iäkkäitä ensimmäisten aaltojen aikana.
Samalla rajoitukset saattoivat myös kasvattaa niin sanottua immuniteettivelkaa, mikä näkyi kuolleisuuden kasvuna seuranta-ajan lopulla.
Johtaja Otto Helve THL:stä kertoo Huomenta Suomen uutisten haastattelussa, että Suomi onnistui siirtämään tautitaakkaa koronarokotuksilla ja -rajoituksilla, millä saatiin laskettua tautipiikkejä ja samalla kuolleisuutta.
THL pyrki tasaamaan tautipiikkejä, jotta terveydenhuoltojärjestelmä ei ylikuormittuisi.