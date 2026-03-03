Ellen Jokikunnas kertoi Viiden jälkeen -erikoishaastattelussa, että henkilökohtaisten hetkien kuvaaminen kameralle oli aluksi "ihan hirveää".

Kultainen Venla -palkitun Unelmia Italiassa -sarjan kolmas ja toistaiseksi viimeinen kausi käynnistyy tänään tiistaina MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. Uudella kaudella Ellen Jokikunnaksen, Jari Raskin ja Ralph-pojan elämää värittävät suuret tunteet, uudet alut ja haikeat hyvästit.

Ohjelmassa seurattiin kahdella ensimmäisellä tuotantokaudella Jokikunnaksen ja Raskin adoptioprosessin etenemistä. He päättivät ohjelmaa kuvatessaan, että näyttäisivät kaiken kameralle.

– Meillä oli sääntö, että aina, jos tulee puhelu tuntemattomasta numerosta tai sähköposti Pelastakaa lapsilta, niin kamera laitetaan ensin kuvaamaan ennen kuin vastataan tai luetaan uutiset, Jokikunnas kertoi Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa maanantaina.

Ralph-poika saapui kotiin marraskuussa 2024.

Kameran ottaminen mukaan intiimeihin ja henkilökohtaisiin hetkiin oli Jokikunnaksen mukaan "ihan hirveää".

– Olin kolme vuotta sitten itse ehdottanut ohjelmaa, ja kun se meni läpi Maikkarille, niin minähän soitin saman tien ja sanoin, että ei sittenkään, hän nauroi.

– Se oli kauheaa, koska en ole koskaan ollut sellainen ihminen, joka kuvaisi itseään edes someen puhumassa tai tekemässä mitään. Olimme vain alkaneet taltioimaan elämää jollekin tyypille, joka joskus ehkä tulee lapseksemme, hän jatkoi.

Lopulta kamerasta tuli kuitenki kaveri. Nyt Jokikunnaksesta on tuntunut jopa oudolta, kun kamera ei enää kuljekaan säännöllisesti mukana heidän arjessaan.

– Kun on joku iso tapahtuma, asia, isoja oivalluksia tai isoja tunteita, niin tulee ajatus, että emmekö kuvaa tätä? Siihen on tottunut, kolmessa vuodessa siitä tuli tuttua.

Millä mielin Ralph-poika katsoo Unelmia Italiassa -ohjelmaa? Millainen tyyppi hän on nykyään? Katso koko erikoishaastattelu yllä olevalta videolta!