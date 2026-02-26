Zelenskyin, Putinin ja Trumpin välinen huippukokous on nyt Trumpin tavoitteena.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on keskustellut puhelimessa eilen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Puolen tunnin mittaisessa puhelussa olivat myös Yhdysvaltain delegaatioon kuuluvat erityislähettiläs Steve Witkoff sekä Trumpin vävy Jared Kushner.

Asiasta kertoo kolme eri lähdettä Axios-medialle. Myös itse presidentti Zelenskyi kertoo asiasta X:ssä.

Puhelu tuli kriittisellä hetkellä, päivä Ukrainan sodan vuosipäivän jälkeen ja päivää ennen, kun neuvottelut rauhasta jatkuvat Ukrainan ja Yhdysvaltojen välillä Sveitsissä. Tämän päivän neuvotteluista lisää jutun loppu puolella.

Tämä puhelun sisällöstä tiedetään

Presidenttien välisessä puhelussa Zelenskyi oli kiittänyt Trumpia tämän tuesta sekä todennut, että ainoastaan Trump pystyy saamaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin lopettamaan sodan.

Zelenskyi oli myös toistanut tahtonsa siitä, että sota saataisiin loppumaan tämän vuoden loppuun mennessä. Trump totesi takaisin, että haluaa sodan loppuvan kuukaudessa.

Trump on aiemmin ilmaissut, että haluaa rauhansopimuksen kesäksi.

Yksi puhelun aiheista oli myös mahdollinen Zelenskyin, Putinin ja Trumpin välinen tapaaminen.

Viime viikolla Zelenskyi kertoi Axiosille, että kysymykset mahdollisista alueluovutuksista ja muista kiistakysymyksistä voidaan ratkoa vain kasvotusten presidenttitasolla.

Trump kertoi Zelenskyille työskentelevänsä kolmenvälisen huippukokouksen eteen, jos seuraava, maaliskuun alkuun suunniteltu Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen neuvottelijoiden tapaaminen edistyy enemmän.

Maaliskuun kokoukselta odotetaan, että sen jälkeen neuvotteluja jatkettaisiin presidenttitasolla, Zelenskyi kirjoittaa X:ssä.

– Trump tukee tätä suunnitelmaa. Se on ainoa tapa ratkaista kiistakysymykset ja lopulta lopettaa sota.

2:06 Katso video: Tämä on tilanne Ukrainan rintamalla juuri nyt.

Maaliskuun kokousta valmistellaan tänään

Kyseistä maaliskuun tapaamista on tarkoitus valmistella tänään Sveitsin Genevässä, kun Ukrainan pääneuvottleija Rustem Umjerov, erityislähettiläs Witkoff sekä Kushner tapaavat.

Myös Venäjän talouden erityislähettiläs Kirill Dmitrijev on tiettävästi saapumassa tänään Geneveen keskustelemaan Yhdysvaltain edustajien kanssa taloudellisista kysymyksistä, kertoo Tass lähteisiinsä viitaten.