Venäjän pääneuvottelija luonnehti Geneven-neuvotteluja vaikeiksi ja sanoi, että uusia neuvotteluja käydään lähitulevaisuudessa.
Ukrainan ja Venäjän kaksipäiväiset, Yhdysvaltain välittämät neuvottelut Sveitsin Genevessä päättyivät keskiviikkona.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi neuvottelujen jälkeen toimittajille lähettämässään viestissä, että Venäjä ja Ukraina eivät päässeet sopuun keskeisissä kysymyksissä. Zelenskyin mukaan neuvottelut eivät olleet helpot.
Zelenskyin mukaan pohjatyötä on tehty, mutta osapuolten näkemykset rauhan saavuttamisesta eroavat yhä toisistaan. Miehitettyjen alueiden kohtalo Itä-Ukrainassa ja Venäjän miehittämän Zaporizhzhjan ydinvoimalan hallinta ovat hänen mukaansa selvittämättömiä "herkkiä aiheita".
Erityisesti itäisen Ukrainan Donetskin alueluovutuskysymys on ratkaisematta. Venäjä ei ole joustanut vaatimuksistaan saada haltuunsa myös alueita, joita se ei sotilaallisesti hallitse. Ukraina on halunnut aselevon nykyisille rintamalinjoille.
Ukrainan pääneuvottelija: Kehitystä tapahtunut
Ukrainan pääneuvottelija Rustem Umjerovtotesi neuvotteluissa tapahtuneen edistystä. Hän kuvaili neuvotteluja intensiivisiksi ja sisältörikkaiksi.