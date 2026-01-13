



Viisi pientä arjen muutosta, joista saat merkittäviä terveyshyötyjä Viiden minuutin liikuntapaussit, proteiinipitoinen aamiainen ja palleahengitys, eivät vaadi paljon aikaa arjesta, mutta voivat parantaa terveyttä pitkällä aikavälillä tarpeeksi usein toistettuna. Shutterstock Julkaistu 13.01.2026 06:51 Nelli Hyttinen nelli.hyttinen@mtv.fi Pienet, helposti toistettavat arjen muutokset ovat kestävämpiä ja tehokkaampia terveyden edistäjiä kuin liian kunnianhimoiset terveystavoitteet. Moni lähtee uuteen vuoteen kovien treeni- ja ruokavaliotavotteiden kanssa, mutta pitkäaikaisen hyvinvoinnin kannalta pienet ja helposti toteutettavat muutokset ovat kestävämpi valinta. Tässä viisi rutiininmuutosta, joilla voit saada aikaan merkittäviä terveyshyötyjä juuri alkaneen vuoden aikana. 1. Tankkaa proteiineja aamiaisella Proteiini on tärkeä ravintoaine muun muassa immuunijärjestelmän ja hormonitoiminnan kannalta sekä esimerkiksi verensokerin säätelylle. Tutkimusten mukaan proteiinien tankkaamisella erityisesti päivän alussa voi olla positiivisia vaikutuksia sydänterveyteen, verenpaineeseen ja kolesterolitasoihin. – Lisäksi proteiinipitoinen aamiainen vahvistaa lihasproteiinisynteesiä, mikä auttaa ylläpitämään vähärasvaista kehon massaa, kertoo urheiluravitsemusterapeutti ja kliininen liikuntafysiologi Jason Machowsky

.

.

Hän suosittelee valitsemaan aamiaiselle esimerkiksi kananmunia, kreikkalaista jogurttia, raejuustoa tai tofua siten, että proteiininsaanti olisi noin 20–30 grammaa.

2. Ruoansulatuslenkki

Syönnin ja juonnin päälle verensokeritaso nousee. Mikäli verensokeri pääsee nousemaan liian korkealle usein, voi se aiheuttaa vakavia terveyshaittoja muun muassa munuaisille, silmille ja sydämelle.

Vuonna 2025 Nature-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan haitallisia verensokeripiikkejä voi hallita kävelemällä kymmenen minuutin ajan aterian jälkeen, kertoo Health-lehti.

Liikkumaan tulisi lähteä 30 minuutin aikaikkunan sisällä syömisen lopettamisesta.

Liikkuminen edistää lihasten kykyä imeä glukoosia suoraan verenkierrosta. Tämä puolestaan auttaa muun muassa laskemaan verenpainetta, kertoo Machowsky.

3. Aloita ateria salaatista ja vihanneksista

Olipa kyseessä sitten proteiinipitoinen aamiainen tai herkkuillallinen, kannattaa lautaselta suuhun ensiksi valita kasvikset ja hedelmät.

Näin niiden sisältämät välttämättömät ravintoaineet pääsevät elimistön työstettäväksi ennen muita ruokia, mikä vähentää myös ylensyönnin todennäköisyyttä. Hedelmät ja vihannekset ovat kuitu- ja nestepitoisia, mikä nopeuttaa vatsan täyttymistä eli kylläisyyden tunnetta.

Hevin syöminen aterioilla auttaa tasaamaan aterian jälkeisiä verensokeri- ja insuliinipiikkejä, jotka ovat yhteydessä sydänsairauksiin, diabetekseen ja matala-asteiseen tulehdukseen, kertoo Health-lehti.

4. Lisää "sporttivitosia" päivään

Säännöllisellä liikunnalla voi vähentää ainakin kahdenkymmenen kroonisen sairauden riskiä. Virallisten liikuntasuositusten mukaan työikäisen aikuisen tulisi harrastaa sykettä kohottavaa liikuntaa 2 tuntia ja 30 minuuttia viikossa tai rasittavaa liikuntaa 1 tuntia ja 15 minuuttia viikossa.

Mikäli omaan arkeen on vaikea sovittaa esimerkiksi tunnin treeniä putkeen, voi viikon liikuntasaldoa kerryttää myös viiden minuutin pyrähdyksillä.

Machoesky suosittelee liikkumaan jokaisen istutun puolituntisen tai tunnin jälkeen viiden minuutin ajan.

Liikuntavitosen voi suorittaa esimerkiksi kävelypalaverina työkaverin kanssa, kävelemällä portaita ylös ja alas tai tekemällä taukojumpan, joka sisältää esimerkiksi askelkyykkyjä työpöydän vieressä.

Vähimmillään jopa seisominen ja muutama venytys voivat riittää.

– Pitkäaikainen istuminen katsotaan terveysriskiksi, koska se lisää sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen, liikalihavuuden ja korkean verenpaineen riskiä, Machowsky sanoo.

5. Keskity hengitykseen

Hidas ja syvä hengitys aktivoi kehon rentoutumisvasteen, koska se aktivoi parasympaattisen hermoston tukemalla aivojen ja suoliston yhteyttä.

Siksi niin sanotun pallea- tai vatsahengityksen opettelu, voi edistää hyvinvointia niin psyykkisesti kuin fyysisestikin, sillä syvähengitys auttaa alentamaan verenpainetta ja sykettä. Lisäksi se lisää veren happipitoisuutta ja poistaa keuhkoista kuona-aineita.

Palleahengitykseen löytyy ohjeet Suomen yliopistosairaaloiden kehittämästä Terveyskylä-verkkopalvelusta.

Nelli Hyttinen MTV Uutiset Nelli Hyttinen on MTV Uutisten terveys- ja hyvinvointitoimittaja. Hyttisen intohimo ovat tutkivalla otteella toimitetut juttukokonaisuudet, jotka käsittelevät lääketieteen ilmiöitä ja ihmisten kokemustarinoita. Hyttinen on erityisen kiinnostunut seksuaaliterveysaiheista, mutta hän on yhtä lailla valmis selvittämään, mitkä ravitsemus- tai treenivinkit kannattaa ohittaa ja mihin kannattaa panostaa. Hyttisen työnjälkeä voi nähdä myös TV-ruudussa ja Katsomossa, sillä hän juontaa Terveysmyytit-sarjaa ja toimittaa Asian ytimessä -dokumentteja. Onko sinulla terveys- tai hyvinvointiaiheinen juttuvinkki? Laita se Nellille sähköpostiin (alla).