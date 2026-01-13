Viisi helppoa muutosta terveellisempään elämään | MTV Uutiset
Viisi pientä arjen muutosta, joista saat merkittäviä terveyshyötyjä
Viiden minuutin liikuntapaussit, proteiinipitoinen aamiainen ja palleahengitys, eivät vaadi paljon aikaa arjesta, mutta voivat parantaa terveyttä pitkällä aikavälillä tarpeeksi usein toistettuna.Shutterstock
Pienet, helposti toistettavat arjen muutokset ovat kestävämpiä ja tehokkaampia terveyden edistäjiä kuin liian kunnianhimoiset terveystavoitteet.
Moni lähtee uuteen vuoteen kovien treeni- ja ruokavaliotavotteiden kanssa, mutta pitkäaikaisen hyvinvoinnin kannalta pienet ja helposti toteutettavat muutokset ovat kestävämpi valinta.
Tässä viisi rutiininmuutosta, joilla voit saada aikaan merkittäviä terveyshyötyjä juuri alkaneen vuoden aikana.
1. Tankkaa proteiineja aamiaisella
Proteiini on tärkeä ravintoaine muun muassa immuunijärjestelmän ja hormonitoiminnan kannalta sekä esimerkiksi verensokerin säätelylle.
Tutkimusten mukaan proteiinien tankkaamisella erityisesti päivän alussa voi olla positiivisia vaikutuksia sydänterveyteen, verenpaineeseen ja kolesterolitasoihin.
– Lisäksi proteiinipitoinen aamiainen vahvistaa lihasproteiinisynteesiä, mikä auttaa ylläpitämään vähärasvaista kehon massaa, kertoo urheiluravitsemusterapeutti ja kliininen liikuntafysiologi Jason Machowsky
Health-lehdelle
.
Hän suosittelee valitsemaan aamiaiselle esimerkiksi kananmunia, kreikkalaista jogurttia, raejuustoa tai tofua siten, että proteiininsaanti olisi noin 20–30 grammaa.
Olipa kyseessä sitten proteiinipitoinen aamiainen tai herkkuillallinen, kannattaa lautaselta suuhun ensiksi valita kasvikset ja hedelmät.
Näin niiden sisältämät välttämättömät ravintoaineet pääsevät elimistön työstettäväksi ennen muita ruokia, mikä vähentää myös ylensyönnin todennäköisyyttä. Hedelmät ja vihannekset ovat kuitu- ja nestepitoisia, mikä nopeuttaa vatsan täyttymistä eli kylläisyyden tunnetta.
Hevin syöminen aterioilla auttaa tasaamaan aterian jälkeisiä verensokeri- ja insuliinipiikkejä, jotka ovat yhteydessä sydänsairauksiin, diabetekseen ja matala-asteiseen tulehdukseen, kertoo Health-lehti.
Säännöllisellä liikunnalla voi vähentää ainakin kahdenkymmenen kroonisen sairauden riskiä. Virallisten liikuntasuositusten mukaan työikäisen aikuisen tulisi harrastaa sykettä kohottavaa liikuntaa 2 tuntia ja 30 minuuttia viikossa tai rasittavaa liikuntaa 1 tuntia ja 15 minuuttia viikossa.
Mikäli omaan arkeen on vaikea sovittaa esimerkiksi tunnin treeniä putkeen, voi viikon liikuntasaldoa kerryttää myös viiden minuutin pyrähdyksillä.
Machoesky suosittelee liikkumaan jokaisen istutun puolituntisen tai tunnin jälkeen viiden minuutin ajan.
Liikuntavitosen voi suorittaa esimerkiksi kävelypalaverina työkaverin kanssa, kävelemällä portaita ylös ja alas tai tekemällä taukojumpan, joka sisältää esimerkiksi askelkyykkyjä työpöydän vieressä.
Vähimmillään jopa seisominen ja muutama venytys voivat riittää.
– Pitkäaikainen istuminen katsotaan terveysriskiksi, koska se lisää sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen, liikalihavuuden ja korkean verenpaineen riskiä, Machowsky sanoo.