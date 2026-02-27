Lapsi jäi vakavaan vaaraan Kaarinassa, kun alikulkutunneli täyttyi vedellä.
Tulvinut alikulkutunneli aiheutti vakavan vaaratilanteen Kaarinassa perjantaiaamuna, kertoo poliisi. Lapsi jäi veden varaan puoli kahdeksan jälkeen, kun Vyyryläisenmäentien ja Kaarinantien risteyksessä oleva alikulkutunneli täyttyi runsaalla vedellä.
Lapsen pelasti vedestä paikalle saapunut lähiomainen. Tämän jälkeen viranomaiset jatkoivat pelastustoimia ja lapsi toimitettiin sairaalahoitoon.
Lounais-Suomen poliisin lisäksi onnettomuuspaikalle hälytettiin ensihoito ja pelastus.
Tilanne oli vakava, mutta lapsella ei enää ole hengenvaaraa, poliisi kertoo.
Poliisi kirjasi tapauksesta rikosilmoituksen kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain säännösten rikkomisesta. Poliisi selvittää, onko asiassa syytä epäillä rikosta. Rikosnimike voi vielä muuttua.