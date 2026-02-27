Entinen arkkipiispa Leo ja seuran varapuheenjohtaja eivät oikeuden mukaan tavoitelleet henkilökohtaista hyötyä rikoksilla.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi perjantaina ortodoksisen kirkon entisen arkkipiispan ehdolliseen vankeuteen Karjalan kielen seuran toiminnassa tapahtuneista törkeistä talousrikoksista.

Entinen arkkipiispa Leo eli Leo Makkonen, 77, tuomittiin törkeästä avustuspetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta vuoden ja kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Saman tuomion sai seuran varapuheenjohtajana ja sihteerinä toiminut mies. He kiistivät syytteet.

Syyte perustui seuran vuosille 2017–2019 opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) saamiin erityisiin valtionavustuksiin. Summa myönnettiin karjalan kielen elvyttämishankkeeseen. Syyttäjän mukaan summasta puolet eli noin 250 000 euroa perustui vääriin tietoihin.

Käräjäoikeuden mukaan ministeriölle annettiin väärää tietoa työajan seurannasta ja toimistohenkilökunnan kustannuksista. Väärä tieto johti siihen, että seura sai perusteettomasti pitää avustuksen, tuomiossa sanotaan.

– Väärä tieto on ollut omiaan olennaisesti vaikuttamaan ministeriön selvityksen perusteella tehtävään tosiasialliseen päätökseen siitä, peritäänkö avustusta takaisin, koska tietoa työajan seurannasta on avustuspäätöksissä nimenomaisesti edellytetty ja koska kustannukset ovat olleet suuria eikä niiden kohdentumista hankkeeseen ole luotettavasti selvitetty.

Oikeus: Olisi voinut estää