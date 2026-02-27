Thaimaan viranomaisten mukaan aluksesta on vuotanut mereen jopa 1 700 litraa öljyä.
Bangladeshiin matkalla ollut rahtilaiva upposi helmikuun 7. päivänä Phuketin edustalla. Nyt siitä vuotava öljy on saavuttanut rantaviivan, kertoo uutistoimisto AFP.
Nyt Panaman lipun alla seilaavan Sealloyd Arc -rahtilaivan öljyä on alkanut levitä Phuketin suosituille turistirannoille.
– Tämä on erittäin huolestuttavaa, koska tapaus sattui jo kaksi viikkoa sitten, mutta tilanne ei ole parantunut ja se uhkaa merielämää sekä rannikon riuttoja, paikallinen poliitikko Charlempong Saengdee kertoi AFP:lle.
Vuodon rajaaminen vaikeutunut
Alus on uponnut noin 60 metrin syvyyteen, mikä vaikeuttaa öljyvuodon rajaamista. Viranomaisarvioiden mukaan öljyä on vuotanut mereen jo 1700 litraa.
Paikallisen merenkulun valvonnan komentokeskusta on kerrottu, että öljyalue ulottuu rantaviivalla jo lähes kilometrin matkalle.