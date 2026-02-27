Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen somejulkaisu on herättänyt ihmetystä. Kaksikko kehottaa äänestämään heidät Euroviisuihin.

Uuden Musiikin Kilpailun finaali kamppaillaan lauantai-iltana 28. helmikuuta, ja samalla valitaan Suomen tämän vuoden Euroviisujen edustaja.

Yle Uutisten mukaan voittaja voi kieltäytyä edustuspaikasta Euroviisuihin.

Linda Lampenius ja Pete Parkkonen eivät ole vielä ottaneet kantaa siihen, lähtisivätkö Euroviisuihin. Mutta torstai-iltana kaksikko teki yhteisjulkaisun, jossa he kehottavat äänestämään heidät Euroviisuihin.

Julkaisussa on kuva Linda Lampeniuksesta ja Pete Parkkosesta liekinheittimet käsissään ja kuvateksti: "Äänestä meidät Euroviisuihin numerolla 7!"

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Eräs Linda Lampeniuksen Facebook-seuraajista kysyy julkaisun alla, että lähtisivätkö Pete ja Linda siis Euroviisuihin, jos voitto tulisi.

– Katso postauksen teksti, Lampenius kirjoittaa pusuemojin kera kommentoijalle.

Vielä tammikuussa Lampenius ja Parkkonen kertoivat keskittyvänsä ensisijaisesta UMK:hon.

– Me olemme lähteneet UMK-kilpailuun ja haluamme nauttia tästä. Meillä on Suomessa näin hieno ohjelma kuin UMK, että emme edes tarvitsisi Euroviisuja, Parkkonen sanoi 14. tammikuuta tehdyssä haastattelussa.

– UMK on lähes samantasoinen kilpailu kuin Ruotsissa Melodifestivalen, ja sielläkin monet artistit hakevat kyseiseen kilpailuun vain sen vuoksi, että pääsivät esiintymään Melodifestivaliin. Se on itsessään niin iso asia, Lampenius komppasi tuolloin.