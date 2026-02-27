Taina Susiluoto on valittu työnantajajärjestö Teknologiateollisuuden toimitusjohtajaksi.
Susiluoto toimi aiemmin Olympiakomitean toimitusjohtajana, mutta jätti tehtävänsä viime kesänä. Lisäksi Susiluoto on työskennellyt muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitossa. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri.
Teknologiateollisuuden mukaan Susiluoto aloittaa uudessa tehtävässään maaliskuun alussa.
Teknologiateollisuuden nykyinen toimitusjohtaja Minna Helle siirtyy Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajaksi.