Komiat lähtee Euroviisuihin, mikäli voitto UMK:ssa osuu heidän kohdalleen. Asiasta kerrottiin Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa.

Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa perjantaina 27. helmikuuta paljastettiin, että Komiat on ilmaissut nyt selkeästi lähtevänsä edustamaan Suomea Euroviisuihin, mikäli he voittavat UMK:ssa.

– Jos voitto osuu kohdalle, niin Komiat on päättänyt lähteä viemään lavatanssikulttuuria Eurooppaan, yhteen tiedottaja viestittää MTV Uutisille.

Studiossa uutista olivat kommentoimassa MTV Uutisten toimittajat Katja Lintunen ja Katariina Kähkönen.

– Tätä on tähän asti kierrelty ja kaarreltu eikä he ole suostuneet sanomaan missään haastattelussa tähän mitään, mutta nyt he vahvistavat tämän meille. Olemme pitkään jo Katjan kanssa povanneet, että Komiat on se musta hevonen, joka yllättää, Kähkönen sanoo.

– Myös Linda Lampenius on nyt ilmoittanut Instagramissa, että äänestäkää meidät viisuihin. Eli tarkoittaako tämä nyt epäsuorasti, että he olisivat lähdössä, Lintunen pohtii.