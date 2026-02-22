Kananmunat, etenkin keltuaiset, ovat oiva ravintoaineiden paketti, joita edes kolesterolilääkkeitä syövien ei tarvitse kokonaan vältellä.

Laillistettu ravitsemusterapeutti Marianna Hölttä Mehiläisestä on huomannut vastaanotollaan monen suomalaisen kärsivän munapelosta.

– Tästä puhutaan varmaan joka viikko, koska on niin tiukasti mielessä, että kananmunat nostavat veren kolesteroliarvoja, Hölttä kertoo MTV Uutisille.

Kananmunia saatetaan vältellä ruokavaliossa kokonaan tai rajoittaa määrää turhankin niukaksi, vaikka kananmunat sisältävät ravitsemuksellisesti useita elimistölle tarpeellisia asioita.

Niin paljon hyvää, että sieltä pieni tipukin syntyy

Hölttä huomauttaa, että kananmunat ovat ravitsemuksellisesti loistavaa ruokaa.

– Sieltähän syntyy pieni tipukin eli siellä on paljon ravintoaineita, joita tarvitaan.

Kananmunat ovat ensinnäkin loistava proteiininlähde. Yksi muna sisältää noin seitsemän grammaa proteiinia.

– Munissa on myös jodia, mikä on hirveän tärkeä ravintoaine väestössämme, sillä meillä on herkästi jodin puutetta.

Laillistettu ravitsemusterapeutti Marianna Hölttä kehottaa suomalaisia unohtamaan munapelkonsa.Marianna Hölttä

Lisäksi kananmuna sisältää A-, B12- ja D-vitamiinia sekä hieman rautaa ja kalsiumia.

– D-vitamiinia meidän on Suomessa äärettömän tärkeä saada myös ruokavaliosta mukaan, Hölttä painottaa.

Keltuainen sisältää kolesterolin, mutta myös kaiken hyödyllisen

Edellä mainittu kananmunan ravintoainepaketti löytyy pääasiassa nimenomaan keltuaisesta, joita moni erityisesti kolesterolin vuoksi välttää.

– Valkuaisissa on toki proteiinia noin 4 grammaa, mutta muiden ravintoaineiden osalta jäädään valitettavan heikolle.

– Jos miettii esimerkiksi D- ja B12-vitamiinia, ei niitä tule juuri ollenkaan valkuaisesta. Eli keltuaisen mukana menevät hyvät ravintoaineet.

Jopa 4 munaa mahtuu viikkoon kolesterolihaasteista huolimatta

Vaikka oma kolesteroliarvo olisikin korkea, voi kananmunia keltuaisineen syödä viikoittain 3–4 kappaletta.

Neljässä kappaleessa on hyvä pysyä myös, jos tietää, että suvussa on taipumusta korkeaan kolesteroliin, sillä se, kuinka paljon ravinnon sisältämä kolesteroli imeytyy verenkiertoon, riippuu pitkälti genetiikasta.

– Reilulla kolmanneksella Suomen väestöstä ovat periytyneet sellaiset geenityypit, että ruokavalion kolesteroli vaikuttaa lipidiarvoihin eli kolesteroliin veressä.

– Eli noin kahdella kolmesta ruoan sisältämän kolesterolin vaikutus ei ole niin voimakas.

Mikäli omat kolesteroliarvot ovat pysyneet viitearvoissa, eikä suvussa tiedettävästi ole korkeaa kolesterolia rasitteena, voi viikon aikana syödä huoletta seitsemän kananmunaa.

– Yhden kananmunan uskaltaa päivässä syödä, eikä sitä tarvitse miettiä, jos viikonloppuna syö enemmän. Ehkä jonain päivänä syö kaksi ja toisena ei sitten tule syötyä yhtään, Hölttä muistuttaa.

