Täysi kaaos puhkesi Lionel Messin edustaman Inter Miamin harjoitusottelussa Independiente del Vallea vastaan. Argentiinalaistähti sai kokea kovia kannattajien rynnättyä kentälle.

Ottelua oli pelattu 88. minuutin verran, kun yksi kentälle juosseista kannattajista ryntäsi halaamaan Messiä. Samalla järjestyksenvalvoja tuli tilanteeseen ja heitti fanin maahan. Messi putosi rytäkässä samalla tavalla maihin.

Kohtaaminen oli muillakin tavoin sekava. Ottelu alkoi tunnin myöhässä, molemmat pelasivat mustissa peliasuissa ja turvatoimet olivat puutteelliset. Messiä halanneen kannattajan lisäksi useita muitakin faneja juoksenteli kentällä.

Messi pelasi itse ottelussa 45 minuuttia ja iski 2-1-voittomaalin 70. minuutin kohdalla rangaistuspotkusta.

Katso tilanne alla olevalta videolta. Jos se ei näy, voit katsoa videon tästä linkistä.