Sosiaalisessa mediassa hehkutetaan nyt hapankaalin terveysvaikutuksia aina turvotuksen helpottamisesta mielialan kohenemiseen. Mitä hapankaali oikeasti tekee suolistolle?

Hapankaali on noussut alkuvuoden suosituimmaksi herkuksi, ainakin, jos Tiktokia on uskominen.

Saman ilmiön on huomannut myös Terveystalon ravitsemusterapeutti Tarja Himberg omalla vastaanotollaan.

– Suoliston hyvinvoinnista on tullut ihan maailmanlaajuinen hyvinvointitrendi, hän kertoo MTV Uutisille.

Hapattaminen eli fermentointi on uuteen suosioon noussut perinteinen säilömistapa, kertoo Martat. Fermentoituja herkkuja ovat esimerkiksi kombucha, kefiiri ja kimchi.

Fermentointiprosessissa muodostuu maitohappobakteereita, jotka saavat aikaan käymisen ja estävät haitallisten mikrobien kasvun. Vatsassa maitohappobakteerit edistävät suoliston hyvinvointia. Lisäksi hapattamisessa ruoan ravintoarvo säilyy, kun tuotetta ei kuumenneta.

Suolainen terveyspommi

Hapattaminen on ihan aidosti hyödyllinen herkkubuumi, joka ilahduttaa Himbergiä. Hän on toiminut ravitsemusterapeuttina vuodesta 2000 lähtien.

– Siitä on ihan tutkimusnäyttöäkin, että hapankaali suojaisi suolistoa tulehduksilta. Se vaikuttaa myös edullisesti suoliston läpäisevyyteen, Himberg kertoo.

Hapankaali on terveellistä naposteltavaa, jossa on runsaasti kuitua, C-vitamiinia, K-vitamiini ja B6-vitamiineja. Lisäksi hapankaali ja muut hapatetetut ruoat voivat lisätä suolistossa hyvälaatuisten bakteerien määrää, mikä on hyvä terveyden kannalta.

Himberg kuitenkin muistuttaa, että hapankaali voi sisältää runsaasti suolaa, koska hapattamisprosessi yleensä vaatii suolaa. Sen takia hapankaalia ei purkkikaupalla kannata popsia.

Onko hapankaali maineensa veroinen?

Sosiaalisessa mediassa on annettu hapankaalista hyvin rohkeita väittämiä. Sen runsas nauttiminen on kerrottu käytännössä parantavan ja korjaavan kaikenlaiset vatsan ja suoliston alueen ruoansulatusvaivat.

– Se on kyllä todella vahvasti sanottu. Melkein uskaltaisin ihan lyhyesti sanoa, että yksinään mikään yksittäinen ruoka-aine ei korjaa mitään, Himberg toppuuttelee.

Ei siis auta, vaikka aloittaisi päivän muutamalla ruokalusikallisella hapankaalia, jos loppupäivän aikoo mässäillä roskaruualla, sekä ultraprosessoiduilla ja ravinneköyhillä eineksillä.

– Osana kokonaisuutta se voi auttaa suolistoa suojaamaan solukkoa ja tukea suoliston puolustusmekanismeja, Himberg arvioi.

Parempaa mieltä hapankaalista

Tiktokissa hapankaalin väitetään auttavan käytännössä kaikenlaisiin vaivoihin, kuten turvotukseen, iho-ongelmiin ja jopa mielialaan.

– Teoriassa se voisi auttaa turvotukseen, mutta toisille se voi vain lisätä kaasuja. Jos on herkkävatsainen, niin olisin aika varovainen, Himberg pohtii.

Himberg ei suorilta teilaa väitettä, että hapankaalin nauttiminen voisi auttaa iho-ongelmiin.

– Fermentoidut ruoat voisivat ehkä vaikuttaa suolistoakselin kautta vähentämällä tulehdusta ja sillä tavalla tukemalla mikrobistoa, hän arvioi.

Mielialaan suolistolla saattaa olla epäsuora vaikutus. Ihminen voi omilla teoillaan yrittää vaikuttaa vatsan hyvinvointiin. Kun vatsa ei ole turvonnut tai kipeä, on mielikin kirkkaampi ja kepeämpi.

– Hapankaali ei ole mikään pika-apu mielialaan. Se on aika kaukaa haettua, Himberg kuitenkin toppuuttelee.

Helppo tapa lisätä kasvisten määrää päivässä

Hapankaalia kannattaa lisätä päivittäiseen ruokavalioon pikkuhiljaa. Sitä voi syödä ihan sellaisenaan tai lisätä aterioihin höysteeksi 1–4 ruokalusikallista.

Vaikka hapankaali tekee hyvää suolistolle, ei se yksinään ihmeisiin pysty.Shutterstock

Hapankaali sopiikin Himbergin mielestä kaikille, jotka haluavat lisätä esimerkiksi kasvisten saantia ruokavaliossaan.

– Kasvisten käyttö on edelleenkin ikäryhmistä riippumatta pääsääntöisesti kauhean matalaa, hän harmittelee.

Jos on herkkävatsainen tai kärsii ärtyvän suolen oireyhtymästä, kannattaa hapankaalin kanssa aloittaa maltilla, vaikka se ei automaattisesti ole ärtyneen suolen oireyhtymästä kärsiville kielletty tuote.

– Fermentointi tekee siitä suolistoherkällekin paremmin sopivan, Himberg kertoo.

Hapankaali voi tukea IBS-vatsan hyvinvointia, koska siinä on luonnollisia probiootteja. Koska kaali sisältää fodmap-hiilihydraatteja, jotka voivat aiheuttaa ilmavaivoja ja oireita herkkävatsaisille, on sen sopivuus kuitenkin erittäin yksilöllistä.

– Kokeilisin alkuun varovasti, ensin vaikka ruokalusikallisen verran ja selvittäisin, mikä oma sietokyky on, Himberg neuvoo.

