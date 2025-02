"Olen maksanut monia satoja euroja kehoni pilaamisesta" – dieettibisnes tuhosi Emmin terveyden ja ruokasuhteen

Ravinto- ja liikuntavalmennusten kierre sekoitti Emmi Paunosen elimistön ja ruokasuhteen.

Emmi Paunonen, 38, oppi uskomaan jo lapsena, että hänen kehonsa on vääränlainen.

1990- ja 2000-luvun vaihteessa aikakauslehdet vilisivät valokuvia laihoista malleista, näyttelijättäristä ja laulajista, joiden kapeissa reisissä huomauteltiin olevan selluliittia.

Bridget Jones -elokuvien Bridgetiä väitettiin pullukaksi ja Britney Spearskin oli median mukaan "päästänyt itsensä huonoon kuntoon", vaikka valokuvissa näkyi six pack eli selvästi erottuvat vatsalihakset.

Medioissa vilisevien naisvartaloita arvostelevien kuvastojen lisäksi myös Emmin lähipiirissä oli naisia, jotka laihduttivat jatkuvasti lentoemäntä- ja kaalikeittodieeteillä.

– Kun itse olin ehkä viisi kiloa luokkakavereitani suurempi, olin mielestäni lihava. Kun nyt katson kuviani ala- ja yläkoulusta, mietin, miten surullista on, että aivan normaalipainoinen lapsi kuvittelee olevansa toisia huonompi, Emmi huokaa.

Kommentti mahasta aloitti vuosien dieettikierteen

Parikymppisenä Emmi kokeili painonpudotusta muun muassa Herbalife-ateriankorvikkeilla, joita myy kansainvälinen verkostomarkkinointiyritys.

Testiin pääsivät myös Painonvartijoiden tapa pisteyttää eri ruokia niiden sisältämien ravintoarvojen perusteella ja syödä itselle lasketun pistemäärän mukaan.

Myös 2010-luvulla suuren suosion ja laajan mediahuomion saanut Superdieetti tuli ostettua.

Paino ei pudonnut, ainakaan pysyvästi, ja kun sitten orastava parisuhde päättyi kumppanin kommentoitua tylysti Emmin kehoa, oli edessä vuosia kestänyt itsensä piiskaaminen.

– Tapailemani mies ilmoitti, että olin muuten tosi ihana, mutta mahani vuoksi hän ei halunnut seurustella kanssani.

– Aloin piiskaamaan itseäni ja pidin itseäni todella lihavana, vaikka en sitä todellisuudessa ollut.

Jo ennen suhteen päättymistä Emmi oli aloittanut kuntosalilla treenaamisen ja ratkaisu "pömpöstä" eroon pääsemiseksi näyttikin löytyvän sieltä.

Emmi liittyi kuntosalin 12 viikon laihdutusohjelmaan, johon otettiin mukaan 15 naista.

900 kilokaloria päivässä, 5 kuntosalitreeniä viikossa

Neljän ensimmäisen viikon ajan kaikki painonpudotusvalmennukseen osallistuneet söivät 1300–1400 kilokaloria päivässä riippumatta siitä, minkä pituisia ja painoisia he olivat tai minkä verran he liikkuivat viikon aikana.

Seuraavat neljä viikkoa ruokavalio sisälsi 1100 kilokaloria päivässä ja viimeiset neljä viikkoa enää 900 kilokaloria päivässä.

Kyseiset energiamäärät ovat todella matalia, sillä esimerkiksi pienikokoinen nainen tarvitsee jo peruselintoimintojen ylläpitämiseen noin 1500 kilokaloria päivässä paikallaan maatessaan.

Jos päivään sisältyy liikuntaa, on energiantarve suurempi.

– Samalla kävin treenaamassa kuntosalilla viisi kertaa viikossa. Vaikka kysyin useita kertoja valmentajalta, pitääkö minunkin todella syödä vain 900 kilokaloria päivässä runsaasta treenimäärästä huolimatta, oli vastaus aina kyllä.

Jatkuvalla energiavajeella Emmi laihtui useita kiloja, mutta ei jaksanut treenata ja oli lopulta koko ajan flunssassa.Emmi Paunosen kotialbumi

12 viikon aikana Emmi laihtuikin 12 kiloa. Sekään ei ollut hänelle tarpeeksi.

– Vielä muutamien viikkojen ajan jatkoin tosi niukalla syömisellä ja kaikkiaan pudotinkin 18 kiloa pois. Käytin elämässäni ensimmäistä kertaa XS-kokoisia vaatteita, silti näin itseni peilistä lihavana.

– Missään vaiheessa tuon 12-viikkoisen ohjelman aikana tai sen päätyttyä ohjaaja ei sanonut, ettei kalorivajetta tulisi jatkaa pidemmän aikaa. Luotin häneen, koska ajattelin hänen olevan ravitsemuksen ja liikunnan ammattilainen, Emmi kertoo nyt.

Positiivinen huomio vahvisti vääristynyttä ruoka- ja kehosuhdetta

Laihtumisen myötä Emmi huomasi muutoksen myös sosiaalisessa elämässään.

– Baarissa aloin saamaan huomiota miehiltä. Miehet lähestyivät minua, mitä ei ennen tapahtunut. Se buustasi ajatustani siitä, että olen hyväksytty, kun en syö ja treenaan kovaa.

– Myös eräs ystäväni ylisti ulkonäköäni ja onnitteli minua laihtumisestani.

Emmi jatkoi säännöllistä salitreenaamista ja aloitti juoksukoulun. Siitäkin huolimatta, että lääkäri oli aiemmin sanonut, etteivät hänen polvensa kestä juoksemista.

– Minulle se, että ihminen pystyy juoksemaan, oli merkki hyvästä kunnosta.

Ympäriltä tuleva hyvä palaute innosti Emmiä jatkamaan syömistä kalorivajeella ja treenaamaan kovaa.

Sairastelukierre herätti

Kun paino meinasi lähteä takaisin nousuun, päätti Emmi palkata itselleen henkilökohtaisen valmentajan Facebookissa pyytämiensä suositusten perusteella.

– Valitsin tietyn personal trainerin, koska minua vanhempi, fiksuna pitämäni ja kovasti ihailemani ihminen suositteli häntä minulle.

PT suunnitteli Emmille saliohjelman ja ruokavalion.

– Siitä jäi mieleen, että aamupalaksi piti syödä lihapullia, mansikoita ja porkkanoita. Eikä missään nimessä kaupan lihapullia vaan itse tehtyjä vähärasvaisesta lihasta valmistettuja.

– Aamupalaksi tai millään aterioilla ei saanut missään nimessä syödä esimerkiksi leipää tai puuroa. Kasviksia ja lihaa vain.

Emmille on erityisesti painunut mieleen laihdutusvalmennus, jossa aamiaiseksi sai syödä vain itse tehtyjä lihapullia, mansikoita ja kasviksia.Emmi Paunosen kotialbumi

Kun personal trainerin ohjaamaa treenaamista ja ruokavaliota oli takana noin kolme kuukautta, alkoi Emmi kiinnittää huomiota siihen, etteivät voimat enää riittäneet treenaamiseen.

– Tajusin olevani jatkuvasti kipeänä, vaikka aiemmin en ollut juuri koskaan sairaana. Yritin jaksaa treeneissä, mutten kerta kaikkiaan jaksanut, sillä elimistöni oli ylikuormittunut ja aliravittu.

– Kysyin PT:ltä useita kertoja, voisiko ruokavaliooni tehdä muutoksia, sillä en uskonut sen olevan itselleni sopiva jatkuvan sairastelun vuoksi. Hän kieltäytyi.

Lopulta Emmi lopetti PT:n suunnitteleman ruokavalion noudattamisen, sillä ei jaksanut jatkuvaa väsynyttä ja kipeää oloa.

Taas uusi valmennus

Kun jo kuukausia kestänyt energiavaje päättyi, alkoi Emmin paino nousta.

Jälleen hän osti uuden valmennusohjelman, jälleen uudelta valmentajalta.

Tällä kertaa ruokavalio vaikutti monipuolisemmalta ja salli myös esimerkiksi puuron syömisen, mutta edelleen kaikki ruoka tuli mitata ja suunnitella tarkasti etukäteen.

Kun Emmi huomasi, etteivät tietyt ruokavalion osat sopineet hänelle ja pyysi muutosta valmentajaltaan, ei valmentaja koskaan vastannut Emmin viesteihin.

Valmennus päättyi Emmin päätöksestä ja hän vaati osan maksamistaan sadoista euroista takaisin. Tuloksetta.

Kalorivajeesta tuli päähänpinttymä

Vielä yhtä ruokavaliovalmennusta Emmi päätti kuitenkin kokeilla parin vuoden tauon ja lihomisen jälkeen.

Hän koki, ettei enää tiennyt, miten hänen tulisi syödä, jotta paino ei hiipisi ylöspäin.

– Viimeisimmäksi ja viimeiseksi ruokavaliokseni jäi Patrik Borgin valmennus, jossa käytössä oli muun muassa suljettu Facebook-ryhmä tukemassa ruokavaliossa pysymistä.

Emmi ei aina kehtaa syödä edes läheisten ystävien seurassa herkkuja, sillä ruokaan ja syömiseen liittyy niin voimakasta sisäistettyä häpeää.Nelli Hyttinen / MTV

Emmin mukaan Borgin ruokafilosofia oli fiksu ja salliva, mutta Emmi ei kyennyt noudattamaan sitä.

Ajatus siitä, että aamiaiseksi olisi pitänyt syödä puuro ja lisäksi vielä kaksi leipää, tuntui väärältä.

– Minulle oli vuosikaudet opetettu eri valmentajien toimesta, että kalorivaje on ainoa tapa laihtua tai pysyä laihana. Borgin suunnitteleman ruokavalion annoskoot tuntuivat minusta pelottavan isoilta.

"Pelkään ruokaa"

Emmi kertoo ruokasuhteensa olevan nykyään täysin vinksahtanut.

– Pelkään ruokaa, koska minuun on valmennuksissa iskostettu niin paljon sääntöjä ruokaan liittyen. Esimerkiksi että punaisia tai keltaisia kasviksia ei voi syödä, koska ne lihottavat. Tai ettei banaania saa syödä, koska se on lähes yhtä lihottavaa kuin kakku.

– Kun on oppinut ajattelemaan ruokaa lihottajana, on vaikea ajatella, että kasvikset ja hedelmät ovat juuri niitä asioita, joita pitäisi syödä, kuten jo alakoulussa ruokaympyrässä opetettiin.

Kallis hinta kropan ja mielenterveyden pilaamisesta

Emmi on varma siitä, että hänen noudattamansa, näennäisesti hänelle henkilökohtaisesti räätälöidyt ruokavaliot ja treeniohjelmat, ovat saaneet hänen elimistönsä lopullisesti sekaisin.

Myös lääkäri on sanonut Emmin elimistön todennäköisesti olevan jatkuvassa hälytystilassa pitkään jatkuneen kalorivajeen ja liian kovan treenaamisen vuoksi.

– Kroppani on energiaa varastoivassa valmiustilassa, sillä se luulee, ettei kohta taas saa tarvitsemaansa ravintoa.

Läski on haukkumasana vain, jos sen haluaa niin sanoa (oikeasti se on asia, mitä joillain on ja joillain ei), kirjoittaa Emmi Instagram-päivityksessään.

Lääkäri on todennut Emmillä myös ylikunnon.

– Sykkeeni ovat korkeat, koska en koskaan ehtinyt palautumaan. Pahimmillaan treenasin kymmenen kertaa viikossa. Jos tein vain yhden treenin päivässä, en pitänyt itseäni hyvänä.

– Olen maksanut monia satoja euroja kuureista ja valmennuksista, jotka lopulta pilasivat kehoni, ehkä lopullisesti.

Dieettibisnes on raadollista

Emmi myöntää, että on itse vastuussa teoistaan, mutta sanoo syyttävänsä myös aiempia valmentajiaan sekaisin menneestä elimistöstä ja kieroutuneesta ruoka- ja kehosuhteestaan.

– Minulla itselläni ei ollut osaamista ja tietämystä, joten halusin ostaa apua sellaiselta, jolla on. Toimin, kuten ammattilaisena pitämäni ihmiset minua neuvoivat.

– Tätä on dieettibisnes, raadollista. Kukaan ei tule kysymään sinulta, miten voit. Kukaan valmentajistani ei ainakaan koskaan kysynyt sitä minulta.

Syömiseen liittyy häpeää

Vaikka Emmi pelkää ruokaa ja syömistä, yrittää hän suhtautua ravintoon polttoaineena ja välttää viimeiseen asti kaikenlaisia ehdottomia rajoituksia ruokaan liittyen.

– Siksi esimerkiksi syön edelleen lihaa, vaikka poden siitä huonoa omatuntoa. En yksinkertaisesti voi enää liittää ravintoon mitään kieltoja.

Silti syömiseen liittyy vahva häpeän tunne.

– En esimerkiksi pysty syömään herkkuja ystävien seurassa koti-iltana. Tai jos otan someen kuvan, jossa näkyy jokin epäterveelliseksi arvotettu ruoka, en voi jakaa kuvaa vaan otan uuden tilalle ilman sitä ruokaa.

Myös kauneusihanteet ovat bisnestä

Emmi pitää surullisena, että dieettibisnes voi edelleen hyvin, vaikka se perustuu rajoitettuihin ruokavalioihin, jotka eivät voi johtaa pysyviin, onnistuneisiin elämäntapamuutoksiin.

– Elämme yhteiskunnassa, jossa ajatellaan, että lihominen on pahinta, mitä ihmiselle voi tapahtua. Tammikuussa pitää laihduttaa pois joulukilot ja elokuussa juhannuskilot.

Emmin mielestä epärealistiset kauneusihanteet ovat syy dieettibisnekseen.

– Ihmisten pitäisi ymmärtää, että myös kauneusihanteet itsessään ovat bisnestä. Ne eivät kumpua yhteiskuntamme arvoista tai siitä, mitä minä, sinä tai meidän naapurimme pitävät kauniina.

Emmi puhuu aktiivisesti somessa kehorauhasta ja muistuttaa, että kauneusihanteet ovat keinotekoisia kapitalismin tuotteita.Emmi Paunosen kotialbumi

Kauneusihanteet syntyvät bisnesmoguleiden päässä sen mukaan, millä milloinkin halutaan tehdä rahaa, Emmi huomauttaa.

– Nyt rahaa halutaan tehdä sillä, että ihmiset yrittävät laihtua. 40-luvulla rahaa tehtiin pillereillä, joilla yritettiin saada ihmiset lihomaan, Emmi sanoo.