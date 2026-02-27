Liikenne onnettomuuspaikalla on täysin poikki.
Iissä Nelostiellä sattui perjantaiaamupäivällä suurempi liikenneonnettomuus hieman ennen kello 10:tä. Onnettomuus tapahtui pari kilometriä Kuivaniemestä pohjoiseen.
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos sai tehtävän hälytyksellä suuri. Paikalle lähti yhteensä kahdeksan pelastusyksikköä.
Onnettomuudessa oli osallisena yhteensä neljä raskasta ajoneuvoa ja kaksi henkilöautoa, yhteensä 13 henkilöä.
Pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Tapani Lehtelän mukaan ensimmäisessä onnettomuudessa osallisena oli kaksi raskasta ajoneuvoa ja kaksi henkilöautoa. Tämän lisäksi noin kilometrin päässä samalla tieosuudella kaksi raskasta ajoneuvoa olivat ajaneet toisen kolarin.
Molemmissa tapauksissa kyse oli peräänajoista etelään kulkevilla kaistoilla.
Lehtelä kertoo, että onnettomuudessa oli onneksi vain yksi lievä loukkaantuminen. Loukkaantunutkin oli rientänyt päivystykseen omin avuin ennen kuin pelastuslaitos ehti paikalle.
Tällä hetkellä liikenne etelään Nelostiellä on täysin poikki molemmilla kaistoilla, kerrotaan pelastuslaitokselta sekä poliisista.
– Raivaustyöt kestävät arviolta puoli tuntia, Lehtelä sanoo.
Liikenne tällä hetkellä ohjataan kiertotielle teiden 924 ja 8250 kautta.
Keli paikan päällä on Lehtelän mukaan "viimeisen päälle" eli aurinkoinen ja muutama pakkasaste. Liukasta toki on.
Liikenteessä on tällä hetkellä paljon raskasta kalustoa sekä talvilomaliikennettä.
