Raskauden aikainen proteiinivaje voi johtaa äidin lihaskatoon. Jokaisella aterialla pitäisikin syödä tarpeeksi proteiinia.

Mikäli raskauden aikana ei huolehdi riittävästä proteiinin saannista, voi vauva "imaista" kasvuun ja kehitykseen tarvittavan proteiinimäärän pois äidin lihaksista, kuten takapuolesta.

– Raskauden aikana sikiön, kohdun ja istukan kasvu tarvitsevat proteiinia ja jos sitä ei ruoasta tule riittävästi, niin valitettavasti se lähtee kantajan lihaksista, laillistettu ravitsemusterapeutti Marianna Hölttä Mehiläisestä kertoo MTV Uutisille.

Päivittäinen proteiinin tarve ei lisäänny raskauden aikana 6–10 grammaa enempää, mutta riittävä proteiinin saanti ravinnosta kannattaa varmistaa sillä, että jokainen päivän 4–5 ateriasta sisältää proteiinia.

– Varsinkin, jos raskauden aikana on huonovointisuutta ja on vaikea saada syötyä tai vauva painaa vatsalaukkua siten, että annoskoot pienenevät, kannattaa asiaan kiinnittää huomiota.