Ruisleivässä piilee mysteeritekijä, joka lisää sen terveysvaikutuksia.

Helmikuun viimeisenä päivänä vietetään perinteiseen tapaan kansallista ruisleipäpäivää.

Ruisleipä valittiin Suomen viralliseksi kansallisruoaksi vuonna 2017 järjestetyssä yleisöäänestyksessä, jossa se sai ylivoimaisesti eniten, lähes 10 000 ääntä.

Ruisleivässä "X-faktori"

Ruisleipää syödään ennen kaikkea sen hyvän maun vuoksi, mutta leivässä on myös erilaisia terveysvaikutuksia, muistuttaa Leipätiedotus ry tiedotteessaan.

Terveysvaikutukset liittyvät suurimmaksi osaksi rukiin sisältämiin kuituihin. Ruisleivässä on kuitenkin myös jonkinlainen mysteeritekijä, niin sanottu X-faktori. Sillä tarkoitetaan kuidusta riippumattomia pienyhdisteitä, joita ei kaikkia vielä tunneta.

Luonnonvarakeskuksen mukaan suomalaiset syövät ruisleipää vuosittain noin 15 kiloa henkeä kohden. Suomalaisten tärkein täysjyväviljan raaka-ainelähde on täysjyväruis, jonka osuus täysjyvän kokonaissaannista on miehillä 60 prosenttia ja naisilla 53 prosenttia.

– Mitä enemmän ruista tutkitaan, sitä enemmän terveyttä tukevia yhdisteitä löydetään. Ruisleivän rakenteessa on jotain, jonka terveyshyödyt eivät tutkijoiden mukaan siirry ruiskuitua lisättäessä esimerkiksi vehnäleipään, toteaa Leipätiedotuksen projektikoordinaattori Terhi Virtanen tiedotteessa.

Virtasen mukaan jotain oleellista tapahtuu siis nimenomaan ruisleipää leivottaessa.

Monipuoliset terveysvaikutukset

Täysjyväruisleipä sisältää runsaasti sekä liukoista että liukenematonta kuitua, mikä tukee suoliston toimintaa, auttaa hallitsemaan kolesterolia ja tasaa verensokerin vaihtelua. Lisäksi ruisleivässä on muun muassa erilaisia hyödyllisiä polyfenoleita ja kivennäisaineita, jotka voivat osaltaan ehkäistä muun muassa sydän‑ ja verisuonitauteja sekä hormoniperäisiä syöpiä.

On arveltu, että ruisleivän hapanjuurikäyminen eli fermentoituminen voi olla yksi syy ruisleivän terveydellisiin ominaisuuksiin. Hapanjuuri myös tukee maitohappobakteerien kasvua, mikä vaikuttaa makuun ja säilyvyyteen sekä vähentää tarvetta lisäaineille.

– Fermentointi tuntuu nyt trendaavan eli jos et pidä hapankaalista, syö ruisleipää, Virtanen vinkkaa.

14:38 Haastattelussa Leipätiedotuksen Kaisa Mensonen.