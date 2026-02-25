Jos leivän päälle valitsee lihaleikkeleitä, kannattaa kiinnittää huomiota muutamaan ravitsemukselliseen seikkaan.

Huomenta Suomessa keskusteltiin maanantaina leivänpäällisistä ja niiden terveellisyydestä. Vuoden 2024 lopulla julkaistuissa ravitsemussuosituksissa kannustetaan suomalaisia vähentämään leikkeleiden käyttöä.

Varsinaisesta leikkelekiellosta ei kuitenkaan Sydänliiton ravitsemusasiantuntija Tuija Pusan mukaan ole kyse.

– Kyllä ne sinne ruokavalioon vielä mahtuvat, mutta ehkä niitä voisi vielä vähemmän käyttää.

Pusan mukaan suositus leikkeleiden vähentämiseen perustuu tuotteiden sisältämiin ainesosiin.

Leikkeleissä on muun muassa nitriittejä, joilla on todettu olevan yhteys syöpäriskiin.

– Nämä ovat yhteydessä myös suurentuneeseen paksusuolen- ja peräsuolensyövän riskiin. Toisaalta leikkeleissä on myös suolaa ja tyydyttynyttä rasvaa, ja ne ovat yhteydessä sydän‑ ja verisuonitauteihin.

Nämä tiedot kannattaa katsoa leikkelepakkauksesta

Asiantuntija suositteleekin tutkimaan pakkauksia tarkalla silmällä. Lähes kaikki suomalaiset saavat ruokavaliosta enemmän suolaa kuin suositellaan.

– Eli voisi sanoa, että kaikkia pakkauksia olisi hyvä tutkia ja katsoa, että kuinka paljon suolaa sieltä löytyy, ja etsiä sitten vähemmän suolaa sisältäviä tuotteita.

Sillä ei Pusan mukaan ole juurikaan väliä, onko leikkele vaaleaa vai punaista lihaa – suositus leikkeleiden vähentämisestä koskee kaikkia lihalaatuja. Jos leikkeleitä ostaa, kannattaa valita sellaisia, joissa rasvan ja suolan määrä on mahdollisimman alhainen.

– Ja siinähän taas sitten Sydänmerkki auttaa etsimään ja löytämään parempia vaihtoehtoja.