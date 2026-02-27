HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen kertoi myöhemmin IS:lle , ettei tappelussa ollut kyse mistään dramaattisesta, vaan pikemminkin se oli osoitus joukkueen kilpailullisuudesta ja välittämisestä. Jokisen mukaan viime vuosi Timrån penkin takana oli hänen pelaaja- ja valmennusuransa ainoa, jolloin harjoituksissa ei tapeltu lainkaan.

Nyt rytisi Iissä: Neljä raskasta ajoneuvoa ja kaksi henkilöautoa kolarissa

– Aika outo keissi, että haluttiin julkaista tällainen. En muista, että omissa harjoituksissa pelaajana tai valmentajana olisi hanskat heitetty pois. Sehän on se raja. Nuhjaamista ja kähjäämistä oli 90-luvulla vaikka kuinka paljon viikoittain. Mutta se hanskojen poisotto, ja se, että siitä halutaan vielä julkista. Se on Olli Jokiselta outo ratkaisu. En tiedä, mitä siitä haetaan, Kivi pohtii.