HIFK:n harjoitusten tappelupaljastus kummastutti Kiekkoraadissa MTV Urheilun asiantuntijoita Karri Kiveä ja Antti-Jussi Niemeä.
HIFK julkisti viime viikon lauantaina Instagram-tilillään videon, jolla puolustaja Aron Kiviharju kertoo ajautuneensa harjoituksissa nyrkkitappeluun joukkuetoverinsa Oliver Larsenin kanssa. Videolla myös näytetään pätkä kaksikon kahnauksesta.
HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen kertoi myöhemmin IS:lle, ettei tappelussa ollut kyse mistään dramaattisesta, vaan pikemminkin se oli osoitus joukkueen kilpailullisuudesta ja välittämisestä. Jokisen mukaan viime vuosi Timrån penkin takana oli hänen pelaaja- ja valmennusuransa ainoa, jolloin harjoituksissa ei tapeltu lainkaan.
MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kummasteli tapausta Huomenta Suomen Kiekkoraadissa.