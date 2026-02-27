Snookerin Welsh Open -turnauksessa nähtiin torstaina eittämättä yksi kauden onnekkaimmista lyönneistä.

Asialla oli kolminkertainen maailmanmestari Mark Williams, joka taipui 3. kierroksen ottelussa Barry Hawkinsille erin 2–4.

Williams päätti 115 pisteen sarjansa 3. framessa showmiehen elkein. Williamsin voimalla lyömä pinkki pallo päätyi kulmapussiin ällistyttävän tuurin saattelemana.

Tämän jälkeen Williams pussitti pöydän viimeisen pallon yhdellä kädellä.

– Pöyristyttävä tuurilyönti. Lopetus yhdellä kädellä. Mark Williams elementissään, snookerin maailmankiertueen X-tilillä herkuteltiin videon (alla) kera.

Hawkins vei Williamsin ihmetempun jälkeen nimiinsä kolme peräkkäistä erää ja eteni puolivälieriin, jossa hän kohtaa Neil Robertsonin.