Milano-Cortinan talviolympialaisissa kaksi mitalia napannut Ilkka Herola onnistui mallikkaasti Kulmin lentomäessä.

Lue myös: Olympiasankari Ilkka Herolalta jälleen komea leiskautus

Herola hyppäsi jo varakilpailussa peräti 221 metriä ja oli toiseksi paras hyppääjä. Varsinaisessa kisassa hyppy kantoi myöskin komeasti 213 metriin. Sijoitus mäkiosuuden jälkeen oli kolmas. Eroa kärkeen 12 sekuntia ennen hiihto-osuutta.

Ykkösenä hiihto-osuudelle lähtee Itävallan Johannes Lamparter 236,5 mterin hypyllään. Ranskan Marco Heinis lähtee matkaan kuusi sekuntia myöhemmin. Heinisin hyppy kantoi 233,5 metriä.

Toisen kaksinkertaisen olympiamitalistin Eero Hirvosen hyppy ei kulkenut samalla tavalla. 191,5 metrin leiskautus toi 19. sijan ennen hiihto-osuutta. Eroa kärkeen on 56 sekuntia. Otto Niittykoski hyppäsi 195,5 metriä ja lähtee hiihtoladulle heti Hirvosen perään. Kaksikolla eroa toisiinsa kaksi sekuntia.

Yhdistetyn miehet kilpailevat ensimmäistä kertaa maailmancupin historiassa lentomäessä. 7,5 kilometrin hiihto-osuus on luvassa kello 17 Suomen aikaa.