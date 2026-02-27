Autot päätyivät ojaan ja kyljelleen törmäyksen seurauksena.

Rovaniemellä tapahtui perjantaiaamuna kahden kuorma-auton ja yhden lava-auton törmäysonnettomuus. Kaikki autot ovat Puolustusvoimien autoja.

Tarkempi onnettomuuspaikka on Kemijärventien ja Naarmantien risteyksessä. Tie onnettomuuspaikalla oli edelleen kello 11 poikki.

Pelastuslaitoksen tiedotteessa kerrotaan, että autot törmäsivät, jonka seurauksena kuorma-autot suistuivat ojaan ja lava-auto kaatui kyljelleen.

Onnettomuudessa oli kuusi varusmiestä, joista neljä on Maasotakoulusta ja kaksi Jääkäriprikaatista. Ensihoito on tarkastanut onnettomuudessa olleet varusmiehet. Lapin pelastuslaitoksesta kerrotaan, että onnettomuudessa ei ollut vakavia loukkaantumisia ja, että Puolustusvoimat tiedottaa lisää varusmiesten tilasta.

Paikalla oli neljä pelastusyksikköä Lapin pelastuslaitokselta sekä Puolustusvoimilta.

Poliisi tutkii onnettomuuteen johtaneita syitä.

Päivitys kello 11.01: Lisätietoja Lapin pelastuslaitokselta.