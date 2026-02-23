Yön jälkeen elimistö on tyypillisesti hieman nestehukkainen, siksi veden juominen pian heräämisen jälkeen lisää hyvinvointia.
Elimistön painosta 40–62 prosenttia koostuu vedestä.
Keho tarvitseekin jatkuvaa nesteytystä pysyäkseen kunnossa, sillä nestettä menetetään ympäri vuorokauden hengityksen, virtsan, ulosteen ja hikoilun kautta, kertoo Health-lehti.
Yön jäljiltä elimistö voi olla hiukan nestehukkainen. Mitä tapahtuu, jos aloittaa päivänsä juomalla vettä?
1. Ajattelukyky paranee
Nestehukka vaikuttaa aivojen verenkiertoon ja siten voi vaikeuttaa keskittymistä, muistamista ja päätöksentekoa, kertoo Health-lehti.
Vuonna 2021 tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että 12 tunnin tauko vedenjuonnista vähensi valppautta ja reaktioaikaa, kun taas se, että juo vettä puoli litraa ennen nukkumaan menoa sekä heräämisen jälkeen, parantaa valppautta ja reaktionopeutta.
Kun elimistö kärsii nestehukasta, tuottaa elimistö vasopressiinihormonia. Hormoni säätelee elimistön nestetasapainoa. Nestehukan aikana hormoni tiivistää virtsaa ja säätelee verenpainetta.
Mikäli nestehukka ja sitä myöten vasopressiinihormonipitoisuudet elimistössä ovat kohonneet, johtaa se korkeampaan verensokeriin, insuliiniresistenssiin ja korkeampaan verenpaineeseen.
Lisäämällä veden juomista vasopressiinipitoisuudet voivat laskea.
Vuonna 2018 tehdyn tutkimuksen mukaan veden juonnin lisääminen ihmisillä, jotka joivat hyvin vähän ennestään, vasopressiinipitoisuutta mittaavan kopeptiini-merkkiaineen pitoisuus veressä väheni reilut 40 prosenttia.
