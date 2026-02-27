Lentokoneen moottori sammui polttoaineen virheellisen syötön takia.

Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) on saanut valmiiksi tutkinnan Räyskälän lentokentällä Lopella lokakuussa 2024 tapahtuneesta lentoturmasta.

Otkesin mukaan onnettomuuden syynä oli vika polttoaineen syötössä.

Kaksi koneessa ollutta noin 60-vuotiasta saksalaismiestä kuoli onnettomuudessa.

Otkesin mukaan lentokoneen moottori sammui pian nousun jälkeen noin 100 metrin korkeudessa. Ohjaaja kaartoi jyrkästi oikealle ja yritti palata takaisin kenttäalueelle laskuun.

Lentokone törmäsi maahan noin minuutti lentoonlähdön aloittamisen jälkeen.

– Välitön syy sille, miksi lentokoneen moottori sammui ilmassa, oli rajoittunut polttoaineen virtaus moottoriin, kertoo tutkinnanjohtaja Janne Kotiranta tiedotteessa.

Kyseessä oli SNJ-3-tyyppinen toisen maailmansodan aikainen lentokone, joka oli hiljattain myyty uudelle omistajalle. Lennon tarkoituksena oli tarkastaa koneen toiminta huoltotoimenpiteiden jälkeen, Otkes kertoo.

Koneen polttoainetankissa oli Otkesin mukaan todennäköisesti alkuperäinen valintaventtiili.

– SNJ-3-lentokoneen polttoainetankin valintaventtiiliin liittyvät ongelmat olivat kyllä harrastajayhteisön tiedossa, mutta on mahdollista, että lentokoneen omistajanvaihdoksissa kaikki hiljainen tieto lentokoneen operoinnista ei ole siirtynyt onnettomuuskoneen ohjaajalle, Kotiranta sanoo.

Ohjaaja toimi vastoin lentokäsikirjan ohjeita

Koneessa oli ollut onnettomuuspäivää edeltävänä iltana moottorin käyntihäiriöitä, mutta vikaa ei osattu etsiä polttoaineen syötöstä.

Koneen ohjaajalla oli pitkä kokemus liikennelentämisestä ja harrasteilmailusta yleensä, mutta kyseisellä konetyypillä hän oli lentänyt vain vähän.

Lentokoneen ohjaajan päätös kääntyä moottorin sammuttua takaisin oli Otkesin mukaan vastoin lentokäsikirjan ohjeita.

– Jyrkkä kaarto takaisin kiitotielle matalalta korkeudelta oli käytännössä mahdoton toteuttaa onnistuneesti. Toki aikaa tuon päätöksen tekemiselle oli myös vajaa kymmenen sekuntia, Kotiranta sanoo tiedotteessa.

Lentokone tuhoutui törmäyksessä ja sitä seuranneessa tulipalossa korjauskelvottomaksi.

Tutkinnan tuloksen Otkes suosittaa, että Yhdysvaltain ilmailuviranomainen (FAA) tiedottaa lentokonetyypin omistajia ja operaattoreita polttoainetankin valintaventtiilin ja siihen liittyvän mekanismin ikääntymiseen ja kulumiseen liittyvistä riskeistä sekä niiden hallintakeinoista.