Lihava keho voi vaikeuttaa liikunnan harrastamista – näitä lajeja kannattaa kokeilla

Lihavuus voi esimerkiksi estää joidenkin eteentaivutusta vaativien jumppaliikkeiden tekemisen, jos rasva on sattunut kertymään juuri vatsan ja rintojen seudulle, koska ne ovat yksinkertaisesti tiellä.

Jos rasva taas on kertynyt enemmän reisien ja lantion alueelle, voi se haastaa esimerkiksi kävelyä, jos reidet hinkkaavat yhteen.

– Ilman liitännäissairauksiakin lihavan tai ylipainoisen ihmisen hengitys- ja verenkiertoelimistö kuormittuu normaalipainoista ihmistä enemmän liikkumisen aikana, koska elimistöllä on enemmän painoa liikuteltavanaan, kertoo UKK-instituutin vanhempi tutkija Minna Aittasalo .

– Tästä syystä lihava ihminen hengästyy yleensä herkemmin kuin samankokoinen normaalipainoinen ihminen. Kannustavaa on kuitenkin se, että kun huonokuntoinen lähtee lisäämään arkeensa pikkuhiljaa, kunto kohenee varsin nopeasti ja hengästyminen vähenee.

Viisi lajia, jotka sopivat lihavalle liikkujalle

Aittasalon mukaan tärkeintä jokaiselle liikunnanharrastajalle on mielekkään lajin löytyminen, sillä pakkopullaan on vaikea sitoutua.

– Säännöllisyyden kannalta on tärkeää, että liikkuminen on sellaista, jota haluaa tehdä ja jonka pystyy hyvin sovittamaan omaan arkeensa.

Jos kehossa kuitenkin on reilusti ylimääräistä painoa, on tärkeä huomioida, ettei kantaviin niveliin eli nilkkoihin, polviin ja lonkkiin kohdistu vielä lisää sellaista kuormitusta, joka saattaa altistaa nivelkivuille ja -kulumille, Aittasalo huomauttaa.

1. Kävely

Kävely on hyvä laji, vaikka se aiheuttaakin jonkin verran kuormitusta kantaviin niveliin. Kuormitusta voi kuitenkin vähentää valitsemalla kävelyyn kovan asfaltin sijasta mieluummin pehmeämmän alustan, kuten pururadan.

2. Pyöräily

Pyöräily on raskainta alaraajojen lihaksille, eikä se aiheuta iskutyyppistä kuormitusta nivelille.

– Polvinivelten osalta kannattaa kuitenkin huomioida vaihteiden käyttö niin, että polkemisen vastus on sopivassa suhteessa reisilihasten voimaan.

3. Vesilajit

4. Hiihto, luistelu ja rullaluistelu

– Kaikki lajit, joissa liike on enemmänkin liukuvaa, eikä ylös-alas suuntautuvaa, ovat vähemmän kuormittavia nivelille, Aittasalo kertoo.

– Esimerkiksi hiihto on hyvä koko kehon laji. Samoin kuin luistelu ja rullaluistelu. Toki rullaluistelu vaatii jo vähän enemmän harjoittelua ja taitoa, mutta siihenkin voi ottaa sauvat avuksi.

5. Kuntosali

Kuntosalilla on paljon mahdollisuuksia toteuttaa liikkeitä itselleen sopivalla tavalla esimerkiksi siten, ettei vatsa tule tielle ja että liike tuntuu hyvältä itselle.

– Kuntosalilla on tärkeä kiinnittää huomiota liikkeiden suoritustapaan. Jos on esimerkiksi taipumusta polvien yhteen painumiseen kyykyissä tai reisipenkissä, liikkeessä on hyvä kiinnittää huomiota polvien asentoon, Aittasalo kertoo.